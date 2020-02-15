Avrupa’da Corona Virüsünden İlk Can Kaybı Fransa’da

Fransa Sağlık Bakanı, başkent Paris'te 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80 yaşında Çinli bir turistin, corona virüsü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Covid-19’a bağlı akciğer enfeksiyonu olan Çinli turistin Bichat Hastanesi’nde hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçmiş oldu. Fransa'da bugüne kadar corona virüsüne bağlı 11 vaka tespit edilmişti
Çin’in bugün açıkladığı son rakamlarsa Covid-19’un hız kesse de yayıldığını ortaya koyuyor. Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 66 bin 492 doğrulanmış vaka olduğunu, son 24 saatte corona virüsüne bağlı olarak 143 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 641 yeni vaka olduğunu açıkladı. Bir gün önceki yeni vaka sayısı 5 binin üzerindeydi.
Covid-19’dan etkilenenlerin bugüne kadar yüzde 2’si hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı da 1523. Ölümlerin çoğu Wuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinden. Çin ve özerk bölgesi Hong Kong dışında ilk ölüm haberi Filipinler'den gelmiş, Mısır, Japonya da birer ölüm kaydedilmişti. Bir ABD vatandaşı da Çin'de, corona virüsünün çıkış yeri olan Wuhan kentinde yaşamını yitirmişti.
Japonya’nın Yokohama limanında demirli olan yolcu gemisinde virüsü kaparak hastanelere kaldırılanların sayısı ise 285’e ulaştı. 3 bin 400’den fazla yolcu ve mürettebat mensubu hala gemide tutuluyor.
Hubei eyaletindeki spor salonları ve kamu binaları içinde toplam 6 bin 960 yataklı dokuz yeni geçici hastane kurulmuş durumda.
Uzatılan Çin yeni yılı tatili sona erse de halkın büyük bölümü iş başı yapabilmiş değil. Tatilden dönenlerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde karantinaya almaları isteniyor. Birçok fabrika da açılabilmiş değil.
Aylardır Pekin hükümetinin protesto edildiği Çin’e bağlı Hong Kong’da ise bugün yeni bir gösteri vardı. Hong Konglular Çin anakarası ile sınırın kapatılması ve bazı binaların karantina merkezlerine dönüştürülmemesi talebiyle yürüdü. Polis gösteriye biber gazıyla müdahale etti.
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