Avrupa’da Corona Virüsünden İlk Can Kaybı Fransa’da

Fransa Sağlık Bakanı, başkent Paris'te 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80 yaşında Çinli bir turistin, corona virüsü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Covid-19’a bağlı akciğer enfeksiyonu olan Çinli turistin Bichat Hastanesi’nde hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçmiş oldu. Fransa'da bugüne kadar corona virüsüne bağlı 11 vaka tespit edilmişti

Çin’in bugün açıkladığı son rakamlarsa Covid-19’un hız kesse de yayıldığını ortaya koyuyor. Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 66 bin 492 doğrulanmış vaka olduğunu, son 24 saatte corona virüsüne bağlı olarak 143 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 641 yeni vaka olduğunu açıkladı. Bir gün önceki yeni vaka sayısı 5 binin üzerindeydi.

Covid-19’dan etkilenenlerin bugüne kadar yüzde 2’si hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı da 1523. Ölümlerin çoğu Wuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinden. Çin ve özerk bölgesi Hong Kong dışında ilk ölüm haberi Filipinler'den gelmiş, Mısır, Japonya da birer ölüm kaydedilmişti. Bir ABD vatandaşı da Çin'de, corona virüsünün çıkış yeri olan Wuhan kentinde yaşamını yitirmişti.