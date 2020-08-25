Avrupa'da Corona Virüsüne Karşı Orduyla Mücadele

Avrupa'da Corona virüsü vakalarındaki hızlı artış ikinci dalga korkusunu başlattı. Yaz tatili sona ererken hükümetler, ülkelerini tümüyle kapatmamak için, işyerleri ve okulların tam kapasite başlamasından önce, sert tedbirler almaya başladı. Avrupa'da günlük vaka sayısı 6 binin üzerinde seyreden İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez, orduyu Corona salgınıyla mücadelede göreve çağırdı. Almanya, Paris'i riskli bölgeler listesine aldı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenlik zirvesini topladı. Dünyada Corona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı 813 bini, vaka sayısı da 23 milyonugeçti. Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz hafta dünyada 1 milyon 700 bin kişinin daha enfekte olduğunu, 39 bin kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu da dünya genelinde vakaların yüzde 5 oranında, ölümlerin ise yüzde 12 oranında azalması anlamına geliyor. Bu düşüşte en çok virüsten en fazla etkilenen iki ülke olan Amerika ve Brezilya'daki vaka ve ölüm sayılarındaki gerileme rol oynadı. İspanya'da ordu görevde

Avrupa'daki rakamlar ise son dönemde hızlı artışa geçti. Avrupa kıtasında vaka sayısındaki kontrol edilemeyen artış, Avrupa hükümetlerini de alarma geçirdi. Fransa'da vaka sayısı son bir haftada 2 bin ila 5 bin arasında seyrederken, İspanya'da 6 bin, İtalya'da binin üzerinde, Almanya'da 2 bin seviyesinde tespit edildi. Avrupa'da vaka sayılarının en çok artış gösterdiği İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez, İspanyol ordusuna mensup tıbbi bilgisi olan 2 bin askerin, hasta takibi konusunda doktorlara yardım etmek üzere taşra birimlerinde görevlendirildiğini açıkladı. Vaka sayısının artması durumunda bölgeler arası yolculuklara sınırlama dahil pek çok yeni kısıtlama getireceklerini belirten Sanchez, "Pandeminin yeniden hayatımızı kontrol altına almasına izin veremeyiz. Kontrolü elimize alıp bu ikinci dalgayı kırmalıyız" dedi. Sanchez, Corona virüsüne yakalanan hastaların izlenebilmesi için 'RadarCovid' adlı uygulamayı telefonlarına indirmelerini de istedi. Berlin Paris'i riskli bölge ilan etti

Fransa'da son 24 saat içinde 1955 vaka yaşandı, 15 kişi ise yaşamını yitirdi. Bir haftadır 2 bin ila 5 bin arasında vaka sayısı tespit edilen Fransa'daki durum, kendi topraklarında da vaka sayısı artan Almanya'yı harekete geçirdi. Berlin hükümeti, Fransa'da vaka artışlarının en çok yaşandığı Paris ve banliyöleri ile Marsilya kentlerini riskli bölgeler ilan ederek kırmızı listeye aldı. Resmi internet sitesinden kararı duyuran Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Bu bölgelerden, turizm amaçlı geçiş yapanlara test uygulanacağı ve test sonucu belirlenene kadar Paris ve Marsilya'dan gelecek turistlere karantina uygulanacağını" duyurdu. Macron güvenlik zirvesini topladı Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, artan vaka sayısı karşısında, okulların ve işyerlerinin hangi koşullarda açılacağını belirlemek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini topladı. Zirve sonrası açıklama yapan Macron, "Virüs kader değil, bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Mutlaka hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması gerekiyor. Kuralları herkes için açık hale getireceğiz" dedi.

Fransa'da okullarda, ilkokuldan sonra tüm öğrencilerin sınıftta da maske takmaları zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı zorunlu olmamakla birlikte üniversite öğrencilerinden de sınıflarda düzenli maske takmalarını istedi. Muhalefetin baskısına rağmen, güvenlik zirvesinin ardından, devletin okullara bedava maske sağlaması talebi kabul edilmedi. Hükümet, yalnızca ihtiyacı olan ailelere yardım edilmesi prensibi üzerinde anlaştı. Bunun üzerine çeşitli belediyeler kendi bölgelerinde ücretsiz maske dağıtacaklarını açıkladı. Vaka sayılarının artması nedeniyle, virüsün en çok vurduğu yaşlı bakımevlerinde de panik arttı. Fransa'da Ephad adı verilen huzurevlerinde yüksek alarma geçildi. Fransa Kamu Hastaneleri Birliği AP-AP Direktörü Martin Hirsch de, virüs nedeniyle hastanelere kaldırılan hasta sayılarında artış yaşandığı uyarısında bulundu. Hirsch, "Her 26 günde hastaneye kaldırılan hasta sayısının ikiye katladığını tespit ediyoruz. Virüsün mutasyona uğradığı ve faklı yaş gruplarını etkisi altına aldığı söyleniyor. Ancak hastaneye kaldırılanların yaş grubunda bir değişiklik yok. Bizim çabamız, bu ikiye katlanma süresinin uzamamasını sağlamak" dedi.