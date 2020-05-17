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Avrupa'da Devam Eden Salgın Önlemlerine Protestolar

17.05.2020 00:42 | Son Güncelleme

İngiltere, Almanya ve Polonya’da Corona virüsü pandemisine karşı alınan kısıtlayıcı önlemler protesto edildi. Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmesine rağmen, devam eden uygulamaların bazı grupların tepkisine yol açtığı gözlemleniyor

Avrupa'da Devam Eden Salgın Önlemlerine Protestolar

İngiltere, Almanya ve Polonya’da Corona virüsü pandemisine karşı alınan kısıtlayıcı önlemler protesto edildi. Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmesine rağmen, devam eden uygulamaların bazı grupların tepkisine yol açtığı gözlemleniyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumartesi günü Hyde Parkı’nda toplanan bir grup gösterici pandemiye karşı devam eden kısıtlamaları protesto etti. Göstericilerin sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesi ve emniyet güçlerinin dağılma çağrısına uymamalarının ardından 19 kişi gözaltına alındı.

Londra emniyet biriminden yapılan açıklamada, bir süre sonra engellenen protestonun küçük bir grup tarafından düzenlendiği aktarıldı. Gösteriler, Başbakan Boris Johnson’ın kısıtlamaları kısmen azaltma yönünde adım atmasına rağmen düzenlendi.

Almanya’daysa gösterilerin daha geniş çaplı olması dikkat çekti. Cumartesi günü ülke genelinde Berlin, Münih ve Stuttgart başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çok sayıda kişi sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek gösteri düzenledi. Almanya Corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı açısından diğer Avrupa ülkelerinin birçoğundan daha iyi bir durumda ve kısıtlamaların bir bölümü de gevşetildi. Ancak Başbakan Angela Merkel yönetimindeki hükümetin sürdürdüğü kısıtlamalara tepkiler giderek büyüyor. Diğer taraftan, bu tür gösterilere karşı eleştiriler de sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılıyor.

Polonya’da da Cumartesi günü bir grup gösterici ellerinde ‘İş ve ekmek’ ve ‘Tekrar normale dönüyoruz’ yazılı pankartlarla başkent Varşova’da toplandı. Yüzlerce kişinin, hükümetin kısıtlamaları gevşetme konusunda daha hızlı davranmasını talep ettiği protestoda polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı. Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından Varşova emniyet biriminin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Maalesef, polise karşı şiddetle karşı karşıyayız. Polis memurlarına saldırılar olması nedeniyle fiziksel güç ve biber gazı gibi doğrudan müdahale yöntemlerine başvurmak zorunda kaldık” denildi.

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