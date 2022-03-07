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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 yükseldi

07.03.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 345 euro oldu.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 yükseldi

Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası tırmanışa geçen doğal gaz fiyatlarındaki artış sürüyor. Avrupa'da en fazla derinliğe sahip olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kontratların fiyatı 345 euroya kadar yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğal gazın megavatsaat fiyatı geçen hafta 200 euroya çıkmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. AB Konseyi'nin verilerine göre, 20 AB ülkesi Rusya'dan doğal gaz ithalatına bağımlı durumda.

Petrol fiyatları da zirvede

Rus petrolüne ambargo uygulanması planının gündeme gelmesiyle petrol fiyatları da 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 18'lik artışla 139,13 dolara ulaştı. Fiyatlardaki artış Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından geldi. Japon haber ajansı Kyodo da, Japonya'nın da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı gündeme aldığını bildirdi.

Ukrayna savaşı enerji piyasalarında rahatsızlığa neden olurken enerji politikalarında yeni yönelimlere ilişkin tartışmalara neden oluyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada AB'nin doğal gaz, petrol ve kömür tedariki konusunda Rusya'dan bağımsızlaşması gerektiğini söylemişti. Von der Leyen, bunun için arzın çeşitlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjilere yatırımların artırılması gerektiğini ifade etmişti.

AFP,dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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