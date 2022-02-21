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Avrupa’da Doğalgaz Endişesi

20.02.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’yla Ukrayna arasında gerilim tırmanırken Avrupa ülkeleri Rusya’dan doğalgaz akışının kesilmesinden kaygı duyuyor. VOA, Avrupa’nın bu konudaki kaygılarını uzmanlarla konuştu

Avrupa’da Doğalgaz Endişesi

Fransa, Almanya, Polonya, İtalya gibi Avrupa ü doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını Rusya karşılıyor.

Batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya giden doğalgazı kesmek için bir bahane yaratmasından endişeli.

ICIS’ten Aura Sabadus, “Birkaç yerel olay çıkması muhtemel ve Ukrayna boru hattına saldırı büyük olasılık. Bu da Rusya’ya uzun dönemli anlaşmalarından kurtulmak için fırsat verecek” diyor.

Amerika Rusya’nın bir saldırı planı sahneye koymayı planladığını ve bunu da Ukrayna’yı işgal için neden olarak göstereceğini iddia ediyor. Rusya’ysa bunu reddediyor.

Uzmanlar Rusya’nın enerji sevkini Avrupa’yı bölmek için baskı unsuru olarak kullanacağından şüpheleniyor.

Uzmanlar, özellikle Rusya’yı Baltık Denizi’nin altından Almanya’ya bağlayan Kuzey Akım 2 boru hattı konusunda Avrupa’daki anlaşmazlığa dikkat çekiyor.

Proje tamamlandı ama Almanya ve Avrupa Birliği’nden operasyonel hala gelmesi için onay bekliyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Debra Cagan Rusya’nın stratejisinin çok net olduğu görüşünde.

Cagan, “Rusya gayet açık bir şekilde bunu Avrupa’yı tehdit için siyasi bir silah olarak kullanıyor ve özellikle de Kuzey Akım 2’yi onaylamada rol alabilecek ülkeleri tehdit ediyor. Yani Rusya’nın amacı Avrupa Birliği’nin antitröst kurallarını değiştirmek. Böylece Rusya yalnızca gazı tedarik etmeyecek aynı zamanda boru hatlarına sahip olacak. Ayrıca boru hatları ve bu borulardan akan gaz miktarını da kontrol etme yetkisine sahip olacak” diyor.

Amerika ve Avrupa, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı izlediği saldırgan politikanın sonuçları konusunda Moskova’yı uyarmış durumda ve Ukrayna’ya yönelik herhangi bir askeri bir harekata karşı uygulanacak yaptırımların Kuzey Akım 2’yi de kapsayacağını vurguluyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, “Kuzey Akım 2’yle bağlantılı olarak Alman müttefiklerimizle çok güçlü ve net görüşmeler yapıyoruz ve size bugün açıkça söylüyorum, eğer Rusya Ukrayna’yı işgal ederse öyle ya da böyle Kuzey Akım 2’nin ilerlemesi mümkün olmaz” diyor.

Avrupa’ya olası doğal gaz krizinde yardımcı olmak için Amerika Katar ve diğer enerji üreten ülkelerle Rusya’nın sevkiyatı kesmesi durumunda Avrupa’ya gaz sağlayıp sağlayamayacaklarını görüştü.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, Amerika’nın Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı, 2021’in son çeyreğinde geçen yılın toplamından yüzde 40 daha fazla arttı.

Ancak uzmanlar kısa dönemde bunun Rus sıvılaştırılmış doğalgazının yerini tutmayacağını belirtiyor.

Sabadus, “Ocak ayında sıvılaştırılmış doğalgazın Avrupa’da ithalatı neredeyse rekor seviyelere geldi ve bunun yarısı Amerika’dandı. Yani Amerika’dan Avrupa’ya çok miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz gidiyor” diyor.

Debra Cagan Rus doğal gaz sevkinde sorun çıkmasının sadece Avrupa’yı değil Amerika’yı da etkileyeceğini söylüyor.

Cagan, “Amerika Avrupa’ya ‘Rusya’dan doğal gaz almayı kesin’ derken Rusya’dan her ay 18 milyon varil petrol satın alıyor” diyor.

Avrupalı ülkelerse Rusya’ya enerji bağımlılıklarını azaltmak için alternatif enerji kaynakları aramaya devam etmeye kararlı görünüyor.

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