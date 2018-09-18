Avrupa'da eleman açığı en fazla hizmet sektöründe

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmeyen eleman açığı, en fazla hizmet sektöründe kaydedildi.
AA muhabirinin, Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) derlediği verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde eleman açığı, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla değişmeyerek yüzde 2,1 oldu.
Bölgede eleman açığı 2017'nin üçüncü çeyreğinden bu yana artış kaydetti. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,9 olan eleman açığı, üçüncü çeyrekte de değişmedi. Eleman açığı, yılın dördüncü çeyreğinde ise yüzde 2'ye çıktı.
Sektörler düzeyinde ele alındığında, avroyu kullanan ülkelerde ikinci çeyrekte en fazla eleman açığı yüzde 2,4 ile hizmet sektöründe kaydedildi. Sanayi ve inşaat sektörlerinde ise eleman açığı yüzde 1,9 oldu.
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- En fazla eleman açığı Çekya’da
28 üyeli AB’de de eleman açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 2,2 olarak ölçüldü. Söz konusu dönemde AB'de eleman açığı, hizmet sektöründe yüzde 2,5, sanayi ve inşaat sektörlerinde ise yüzde 2,1 olarak belirlendi.
Kıyaslanabilir verilerin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında yılın ikinci çeyreğinde en fazla eleman açığı yüzde 5,4 ile Çekya’da kaydedildi. Çekya'yı, yüzde 3,5 ile Belçika, yüzde 3,1 ile Hollanda ve yüzde 2,9 ile Almanya takip etti.
En düşük eleman açığı ise yüzde 0,7 ile Yunanistan'da gerçekleşti. Yunanistan'ı, yüzde 0,9 ile Bulgaristan, İspanya ve Portekiz izledi.
2017’nin ikinci çeyreği ile kıyaslandığında eleman açığı, bu yılın aynı döneminde 20 ülkede arttı, 7 ülkede ise değişmedi. Söz konusu dönemde eleman açığı sadece Estonya’da azaldı.
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