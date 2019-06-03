HABER

Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Avrupa'da en fazla çocuklu hane sayısı Türkiye'de

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Avrupa genelinde en fazla çocuklu hane sayısına sahip ülke olduğu tespit edildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) çocuklu hane sayısına ilişkin yayımladığı en güncel verilere göre Türkiye kıta genelinde çocuklu hane sayısında Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini geride bıraktı.

Verilere göre, Türkiye'deki hanelerin yüzde 51'inde çocuk bulunurken, Türkiye'yi İrlanda (yüzde 39), Polonya ve Slovakya (yüzde 36), Romanya (yüzde 35) ve İspanya (yüzde 34) izledi.

En düşük çocuklu hane sayısı olan ülkeler sıralamasında yüzde 22 ile Almanya ve Finlandiya olarak ön plana çıkarken, bu ülkeleri İsveç (yüzde 23) ve Avusturya (yüzde 25) takip etti.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildiKazada ölen kulüp başkanı ile kadın memur, toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiserini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, AB komiserini kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa çocuklu hane sayısı Türkiye üye ülke

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Malatya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Malatya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kütahya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kütahya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Konya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Konya 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kocaeli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kocaeli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırşehir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırşehir 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırklareli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Kırklareli 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.