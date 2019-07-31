Avrupa’da Enflasyon ve Büyüme Düşüşte

Avrupa’da, son ekonomik verilere göre, enflasyon ve ekonomik büyüme düşüşe geçti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası’nın bu durum karşısında ekonomiyi canlandırmak adına adım atmak zorunda kalacağını belirtiyor. Yetkililerin daha önce kaçındığı faiz indiriminin de bu adımlardan biri olabileceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği’nin istatistik birimince paylaşılan veriler, euro bölgesinde ekonomik büyümenin yılın ikinci çeyreğinde yarıya inerek yüzde 0.2% oranında gerçekleştiğini, enflasyonunsa Temmuz ayında yüzde 1.3’ten yüzde 1.1’e düştüğünü gösteriyor. Hedeflenen enflasyon oranıysa yüzde 2.

İşsizliğin de 2008 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye, yüzde 7.5’e ulaştığı kaydedildi.

Brexit’in getirdiği belirsizlikler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin de etkisiyle, Avrupalı yetkililer mevcut tıkanıklıklara çözüm olarak faiz oranlarını değiştirmeyi yeniden gündeme getirebilir. Her ne kadar Temmuz ayında yapılan toplantıda Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıysa da, bu yaklaşımın son veriler ışığında, Eylül ayında yapılacak toplantıda değişebileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre Avrupa Merkez Bankası 12 Eylül’de düzenlenecek toplantıda sunulması beklenen canlandırma planına, mevduat faizlerinde indirim seçeneğini de dahil edecek.

