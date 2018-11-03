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Avrupa'da erkekler kadınlardan daha fazla kazanıyor

03.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

3 Kasım tarihi AB'de Eşit Ücret Günü olarak kutlansa da ücretler hâlâ eşit değil.

AB üyesi 28 ülkede erkekler, kadınlara oranla yaklaşık yüzde 16 daha fazla maaş alıyor. Almanya'daki fark ise tam yüzde 21.3 Kasım tarihi, AB ülkelerinde Eşit Ücret Günü olarak kutlanıyor. Ancak eldeki veriler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışan erkeklerin maaşlarının kadınlarınkinden yaklaşık yüzde 16 oranında daha fazla olduğunu gösteriyor.

Son on yılda eğitim olanakları ve kadınların iş gücüne katılımında yaşanan artışa rağmen, bu süre zarfında eşit ücret alma noktasında çok az mesafe kat edilmiş bulunuyor.

Çeşitli Avrupa ülkelerindeki durum ise birbirlerinden elbette farklı. Örneğin Estonyalı kadın çalışanlar erkek iş arkadaşlarından yüzde 25 oranında daha az maaş alırken, Romanya'daki fark ise yüzde 5 dolayında. Diğer yandan Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki fark tam yüzde 21 seviyesindeyken, Fransa'da ise yüzde 15.

Aradaki farkı kapama noktasında son on yılda İsveç, Hollanda ve İspanya eşit ücret politikası konusunda diğer ülkelere göre çok daha hızlı aşama kaydetmiş durumda.

"Kadınlar daha fazla maaş almalıydı"

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, ücret farkının "AB ekonomisi için bir kayıp" olduğu görüşünde. Geçen hafta yaptığı açıklamada Jourova, "Kadınlar üniversite mezunlarının yüzde 60'ı aşkın kısmını temsil ediyor. Bu aslında onların daha iyi işlerde çalışıp daha fazla maaş alması anlamına gelmeliydi" dedi.

AB geçen yıl, 2019 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, söz konusu eşitsizliği aşmayı amaçlayan, 20 teklif içeren bir eylem planı yayınlamıştı. Ancak ücret eşitliğine ilişkin politikalar çoğunlukla üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerinin kanaatine tabi. Bu durum da ücret eşitsizliğiyle AB düzeyinde mücadele etmenin önündeki temel engeli oluşturuyor.

dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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