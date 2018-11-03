Avrupa'da erkekler kadınlardan daha fazla kazanıyor

AB üyesi 28 ülkede erkekler, kadınlara oranla yaklaşık yüzde 16 daha fazla maaş alıyor. Almanya'daki fark ise tam yüzde 21.3 Kasım tarihi, AB ülkelerinde Eşit Ücret Günü olarak kutlanıyor. Ancak eldeki veriler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışan erkeklerin maaşlarının kadınlarınkinden yaklaşık yüzde 16 oranında daha fazla olduğunu gösteriyor.

Son on yılda eğitim olanakları ve kadınların iş gücüne katılımında yaşanan artışa rağmen, bu süre zarfında eşit ücret alma noktasında çok az mesafe kat edilmiş bulunuyor.

Çeşitli Avrupa ülkelerindeki durum ise birbirlerinden elbette farklı. Örneğin Estonyalı kadın çalışanlar erkek iş arkadaşlarından yüzde 25 oranında daha az maaş alırken, Romanya'daki fark ise yüzde 5 dolayında. Diğer yandan Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki fark tam yüzde 21 seviyesindeyken, Fransa'da ise yüzde 15.

Aradaki farkı kapama noktasında son on yılda İsveç, Hollanda ve İspanya eşit ücret politikası konusunda diğer ülkelere göre çok daha hızlı aşama kaydetmiş durumda.