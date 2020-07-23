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Avrupa'da göçe karşı ortak platform

23.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Avrupa ülkeleri, Balkan rotası üzerinden gelen göçü azaltmak için yeni bir platform oluşturdu.

Avrupa'da göçe karşı ortak platform

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, platformun bir tür erken uyarı sistemi olacağını söyledi.Avrupa Birliği (AB) ile Balkan ülkelerinin aralarında bulunduğu 20 kadar ülke, Avrupa’ya yasadışı göçe karşı ortak mücadele etmek için yeni bir platform kurma kararı aldı. Amaç, sınır koruması, hızlı iltica prosedürleri ve izni olmayan göçmenlerin geri gönderilmesi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Perşembe günü bir araya gelen ve göçten en fazla etkilenen ülkelerin içişleri bakanları ile AB yetkilileri, doğu Akdeniz rotası üzerinden yasadışı göçle mücadele için koordinasyon platformu kurulmasına karar verdi. Bu platform sayesinde sınırların korunmasına ek olarak geldikleri ülkede kalma hakları bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesi ve iltica prosedürlerinin daha hızlı yapılması konularında ülkeler ve AB arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor.

Toplantının ardından açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Paralel yapılar yaratmak istemiyoruz. Var olan birimlerin etkinliğini arttırmak istiyoruz" diye konuştu. Nehammer, platformun merkezinin Viyana olacağını duyurdu.

"Erken uyarı sistemi olabilir"

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, platform üzerinden ülkeler arasında kurulacak kuvvetli işbirliğinin "bir erken uyarı sistemi" görevi görebileceğini belirtti. "Batı Balkan rotasında, koronavirüs pandemisi öncesindeki döneme benzer bir göçmen yoğunluğu gözlemliyoruz" diyen Seehofer, Almanya’ya günde 300 ile 400 arasında göçmenin geldiğini, bu rakamın pandemi öncesindeki seviyeye eşdeğer olduğunu belirtti. Seehofer, "Bütün göstergeler gösteriyor ki konuyla ilgili baskı artarak devam ediyor" diye konuştu.

Seehofer, yıl sonuna kadar yeni bir Avrupa iltica politikası üzerinde siyasi bir anlaşmaya varmayı amaçlıyor. Seehofer konuyla ilgili olarak, "Bütün üye ülkeler Avrupa'ya göç konusunda yeni bir dizi kurala ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikir" dedi. Göç konusunda AB’de var olan düzenin "iyi işlemediğini" belirten Seehofer, göçmen iş gücünün yasal olarak hareket edebilmesi için yeni yolların da bulunması gerektiğini söyledi. Almanya, devraldığı 1 Temmuz itibarıyla AB Dönem Başkanlığını sene sonuna kadar sürdürecek.

Mayıs'ta göçmen geçişi arttı

AB Sınır Koruma Ajansı'nın (Frontex) verilerine göre Mayıs ayında Ege Denizi üzerinden Türkiye’den Yunanistan’a bin 250 göçmen geçti. Frontex bu rakamın, koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlamalarının en fazla uygulandığı Nisan ayında kaydedilen göçmen geçişinin sekiz katı olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan AB Göç Komiseri Margaritis Schinas da açıklamalarda bulunarak üzerinde anlaştıkları politikanın 2015’te yaşanan göç krizinden alınan dersleri içerdiğini belirtti. Schinas, "Avrupa, göç konusunda ikinci defa başarısızlığa uğrayamaz" dedi.

Suriye’deki iç savaşın artması nedeniyle 2015 yılında çoğunluğu Ege Denizi’nden olmak üzere Türkiye’den Yunanistan’a 1 milyondan fazla göçmen geçmişti. AB içerisinde büyük bir kriz yaşanırken, göçmenlerin çoğu Almanya’ya gelmişti.

dpa,epd/DÇÜ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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