Avrupa'da göçe karşı ortak platform

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, platformun bir tür erken uyarı sistemi olacağını söyledi.Avrupa Birliği (AB) ile Balkan ülkelerinin aralarında bulunduğu 20 kadar ülke, Avrupa’ya yasadışı göçe karşı ortak mücadele etmek için yeni bir platform kurma kararı aldı. Amaç, sınır koruması, hızlı iltica prosedürleri ve izni olmayan göçmenlerin geri gönderilmesi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Perşembe günü bir araya gelen ve göçten en fazla etkilenen ülkelerin içişleri bakanları ile AB yetkilileri, doğu Akdeniz rotası üzerinden yasadışı göçle mücadele için koordinasyon platformu kurulmasına karar verdi. Bu platform sayesinde sınırların korunmasına ek olarak geldikleri ülkede kalma hakları bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesi ve iltica prosedürlerinin daha hızlı yapılması konularında ülkeler ve AB arasında koordinasyon sağlanması hedefleniyor.

Toplantının ardından açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Paralel yapılar yaratmak istemiyoruz. Var olan birimlerin etkinliğini arttırmak istiyoruz" diye konuştu. Nehammer, platformun merkezinin Viyana olacağını duyurdu.