Avrupa’da Günde 100 Bin Vaka

Avrupa günlük 100 bin Corona virüsü vaka sayısını ilk kez aştı. İngiltere ve Rusya’da son beş günde hızla artışa geçen günlük vaka sayısında azalma olmaması bu rekorun aşılmasının nedenlerinden.
Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan ve Brezilya’da artış yavaşlasa da Avrupa’daki vakalar istikrarlı biçimde artıyor.
Avrupa’da salgının merkezi İngiltere, Rusya, İspanya ve Fransa’ya kaydı. Bu ülkelerin her birinde son üç günde en az 10 bin vaka kayda geçti.
Rusya, Mayıs ayından bu yana ilk kez Cuma günü en yüksek günlük Corona vaka sayısını ilan etti. Bu durum üzerine yetkililer barları ve gece kulüplerini kapatmayı değerlendirmeye başladı.
İngiltere ölüm oranında ilk sırada
İngiltere’de Perşembe günü 17 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Matt Hancock İngiltere’nin ‘‘riskli bir dönemde’’ olduğu uyarısında bulundu. İngiltere, Galler ve İskoçya’nın birçok bölgesinde sosyal mesafe konusunda daha sıkı önlemler ilan edildi.
İngiltere’de vaka sayılarının artmasının yanı sıra ölüm oranında da artış yaşanıyor. Ülke, Corona vakaları arasında yüzde 7 ölüm oranıyla dünyada başı çekiyor. Ülkede her 10 binkişiden altısı salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Corona virüsü salgını boyunca ABD’de İngiltere’deki toplam ölüm sayısının neredeyse dört katı ölüm yaşandı ancak şu anda Amerika’nın salgındaki ölüm oranı yüzde 2,8.
Dünya genelindeki Corona vakalarının yüzde 16’sından fazlası ve ölümlerin neredeyse yüzde 22’si Avrupa’da görüldü.
Avrupa’da günlük 100 bin vaka sayısı aşılmadan önce salgından en kötü etkilenen bölge 33 bin 600 vaka sayısıyla Avrupa’nın doğusuydu.
Aralarında Ukrayna, Rusya ve Çek Cumhuriyeti’nin de olduğu sekiz ülkede son bir haftada rekor vaka sayısı kayıtlara geçti.
Avrupa’nın kuzeyinde ise İngiltere salgından en çok etkilenen ülke.
Avrupa’nın güneyindeki İtalya’da salgının zirve yaptığı Nisan ayından bu yana ilk kez 4.000’den fazla vaka kayda geçti. Ülkede vaka sayısındaki artış istikrarlı şekilde üç aydır devam ediyor.
İtalya, salgının ortaya çıktığı Şubat ayından bu yana toplam 36 bin 83 ölüm ile kıtada ikinci yüksek ölüm sayısının görüldüğü ülke.
Madrid’de olağanüstü hal
Son olarak İspanya hükümeti Cuma günü başkent Madrid’de olağanüstü hal ilan etti. 100 bin kişide 850 vakanın görüldüğü Madrid ve çevresi, Avrupa’daki en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölge.
Madrid’de muhafazakarlar, salgına karşı yeniden devreye sokulması planlanan kısıtlamaların hukuk dışı ve aşırı olduğunu, yerel ekonomiye de zarar verdiğini savunuyor.
Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, Madrid’deki yerel yetkililerin itirazına rağmen kente giriş-çıkışları kapattı.
Batı Avrupa’da Fransa son iki günde günlük vaka sayısında 18 binin üzerine çıkarak rekor kırdı. Hastaneler acil durum uygulamalarına geçerken ülkenin en büyük kentlerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla kurumlar yeniden kapanmaya başladı.
Belçika da yeni vakaların ortaya çıkmasıyla toplantı ve kalabalık etkinliklere kısıtlamalar getirdi. Ülkede Ekim ayının başından bu yana Corona virüsü vakaları 2,6 kat arttı. 11 milyon nüfuslu Belçika’da can kaybı 10 binin üstünde.
Avrupa’da günlük vaka sayısının ortalaması Ekim ayının başından bu yana 78 bin. Bu rakam Eylül ayındaysa ortalama 47 bin 500 civarıydı.
Amerika’nın Ortabatı eyaletlerinde rekor vaka artışı
Reuters haber ajansına göre, salgının başlangıcından bu yana ABD’nin ortabatısında son bir günde en yüksek vaka artışı yaşandı. Hastanelerde yoğunluk arttı.
Bölgeyi oluşturan yaklaşık bir düzine eyalette 16 bin 807 yeni vaka kayda geçti. Yedi günlük ortalama vaka sayısında bir ay öncesine göre yüzde 40 artış yaşandı.
ABD’de havaların soğuk olduğu özellikle Minnesota, Nebraska, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wisconsin’de Ekim ayında rekor vaka artışı yaşandı. Illinois’da da 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek vaka artışı kayıtlara geçti.
Iowa, Güney Dakota ve Wisconsin’de pozitif test oranı yüzde 20’ye ulaştı.
Ortabatıda hastaneye yatırılan Corona hastası sayısında da Perşembe günü rekor artış kaydedildi. Sayı son dört günde arka arkaya artarak 8 bine ulaştı. Ülke genelinde hastaneye kalkan hasta sayısıysa 34 bin ile 4 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesinde.
Bu ay hastaneye kaldırılan en fazla hasta sayısına sahip Ortabatı eyaletleriyse Iowa, Nebraska, Kuzey Dakota ve Wisconsin.Michigan’da hastaneye kaldırılma oranı Cuma günü 918 olarak kaydedildi, bir gün önceki sayı 687’ydi.
Wisconsin eyaleti, Milwaukee kenti dışında bir geçici hastane kurmaya hazırlanıyor.
Ülke genelinde vaka artış oranı günde 47 bin civarında. Bu rakam Eylül ayı ortasında 35 bindi.
Vakalar salgının en kötü kısmını geride bırakan New York’ta da artıyor. New York’ta ikinci dalgayı önlemek için salgının yoğun olduğu mahallelerde işyerleri ve okullar kapatılmaya başlandı.
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