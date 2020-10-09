Avrupa’da Günde 100 Bin Vaka

Avrupa günlük 100 bin Corona virüsü vaka sayısını ilk kez aştı. İngiltere ve Rusya’da son beş günde hızla artışa geçen günlük vaka sayısında azalma olmaması bu rekorun aşılmasının nedenlerinden.

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan ve Brezilya’da artış yavaşlasa da Avrupa’daki vakalar istikrarlı biçimde artıyor.

Avrupa’da salgının merkezi İngiltere, Rusya, İspanya ve Fransa’ya kaydı. Bu ülkelerin her birinde son üç günde en az 10 bin vaka kayda geçti.

Rusya, Mayıs ayından bu yana ilk kez Cuma günü en yüksek günlük Corona vaka sayısını ilan etti. Bu durum üzerine yetkililer barları ve gece kulüplerini kapatmayı değerlendirmeye başladı.

İngiltere ölüm oranında ilk sırada

İngiltere’de Perşembe günü 17 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Matt Hancock İngiltere’nin ‘‘riskli bir dönemde’’ olduğu uyarısında bulundu. İngiltere, Galler ve İskoçya’nın birçok bölgesinde sosyal mesafe konusunda daha sıkı önlemler ilan edildi.

İngiltere’de vaka sayılarının artmasının yanı sıra ölüm oranında da artış yaşanıyor. Ülke, Corona vakaları arasında yüzde 7 ölüm oranıyla dünyada başı çekiyor. Ülkede her 10 binkişiden altısı salgın nedeniyle hayatını kaybetti.