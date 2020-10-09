Avrupa'da günlük vakalarda 100 bin sınırı aşıldı

Vaka sayısı 850 bine dayanan İspanya, Avrupa'da en kötü durumdaki ülkelerin başında geliyor. Bir hafta içinde bin 330 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da bir hafta içinde 100 bin kişide 115 vaka tespit edilmesiyle sınır değerler aşıldı. Bu oran Madrid'de ise 100 bin kişide 230. Madrid Özerk Bölgesi'nde vaka sayılarının artışı nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Hastanelerde Covid-19 hastalarının sayısı artarken ülke genelinde de kısıtlamaların kapsamı genişletildi. İspanya genelinde artık açık havada da maske takmak zorunlu.

DSÖ, Avrupa'da ilk kez günlük vaka sayısının 100 binin üzerine çıktığını açıkladı. Avrupa ülkelerinde önlemler yeniden artırılıyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplanan verilere göre Avrupa'da Cuma günü 109 bin 740 vaka tespit edildiğini belirterek günlük vaka sayısında ilk kez 100 bin sınırının aşıldığını açıkladı. Birçok Avrupa ülkesinde hastanelerin yoğun yatak kapasitesi sınıra dayandı. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte Avrupa ülkelerine korona önlemleri de artırıldı. Fransa ve İspanya'da bölgesel acil durum ilan edilirken Almanya'da da büyük şehirler için yeni bir önlem paketi hazırlandı.

Fransa'da Cuma akşamı açıklanan verilere göre son 24 saat içinde tespit edilen 20 bin 339 yeni vakayla rekor bir seviye kaydedildi. Sağlık Bakanı Olivier Véran, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunurken Paris, Lyon ve Marsilya gibi birçok büyük kentinde en yüksek korona alarmı seviyesine geçilmiş durumda. Durumu özellikle endişe verici olduğu belirtilen Paris'teki hastanelerde yoğun bakımdaki Covid-19 vakalarının sayısı artıyor. Hükümet vakaların özellikle yüksek olduğu bölgelerde barların kapatılmasına karar verdi. Genel bir sokağa çıkma yasağından ise şimdilik kaçınılıyor.

Koronayla mücadelede örnek gösterilen Çekya'da da durum kötüye gidiyor. Çekya'da 14 gün içinde 100 bin 374 yeni vaka tespit edildi. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan ülkede sadece Perşembe günü 5 bin 94 yeni vaka kayıtlara geçti. Hükümet, kültür ve spor etkinliklerini yasakladı. Uzmanlar, grafikteki vaka eğrisinin aşağı doğru inmemesi durumunda sağlık sisteminde büyük bir yük oluşabileceğine dikkat çekiyor.