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Avrupa'da her altı kişiden biri yoksul

22.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da her altı kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

En yoksullar Romanya'da.Alman Saarbrücker Zeitung'un Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan (AB) her altı kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Söz konusu raporun 2017 yılı verileri, AB vatandaşlarının yaklaşık yüzde 17’sinin yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Almanya’da ise bu oran aynı dönemde yüzde 16 olarak tespit edildi. Günümüzde ise AB içinde 85,3 milyon, Almanya’da da 13,1 milyon insan yoksulluk sınırında. Eurostat kriterlerine göre net geliri ülke ortalamasının yüzde 60 altında olan kişiler yoksulluk riski altında sayılıyor. 2017’de Almanya’da bu sınır bin 96 Euro olarak tespit edilmişti.

Yoksulluğun en düşük olduğu ülkeler yaklaşık yüzde 9 oranıyla Çekya ve yüzde 11,5 oranla Finlandiya. Yoksul nüfusun en çok olduğu AB ülkesi ise yüzde 23,6’lık oranla Romanya. Konuyu değerlendiren Almanya Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti’nin Sosyal Konular ve İş Piyasası Uzmanı Sabine Zimmermann Avrupa’nın sosyal açıdan bölünmüş olduğunu belirtti. Yoksullukla mücadelede ciddi bir ilerleme yaşanamadığını ifade eden Zimmermann, "Avrupa’da sosyal standartlara ihtiyacımız var. Bu, önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde cevap arayacağımız belirleyici sorulardan biri olacak" dedi.

KNA /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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