Avrupa’da iki kişi Covid-19’a yeniden yakalandı

Covid-19 için aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken Avrupa’da ilk kez iki kişinin yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı. İki vakanın Hollanda ve Belçika'da olduğu duyuruldu.

Hafta başında Hong Kong’da Covid-19’a yakalanmış bir kişide yeniden hastalığın görüldüğüne dair haberler basına yansımıştı. Ancak yeni vakalar Avrupa’da bir ilk.

Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, Hollandalı hasta ileri yaşta ve zayıf bir bağışıklık sistemi var. NOS televizyonunun haberinde görüşlerine yer verdiği virolog Marion Koopman, mevcut vakanın, hastalığı daha önce hafif semptomlu kişilerde yeniden hastalığın nüksedebildiğine işaret ettiğini söyledi.

"Ömür boyu bağışıklık yok"

Belçikadaki vakada ise hafif semptomların görüldüğü belirtilirken Belçikalı virolog Marc Van Ranst, "Bu çok kötü bir haber. Yeni gelişme gösteriyor ki hastaların ilk vakada ürettiği antikorlar virüsün yeni bir türünden kaynaklı yeni bir enfeksiyonu engellemek için yeterince güçlü değil" değerlendirmesini yaptı.

Ranst, "Bunun az görülen bir durum mu olduğu yoksa çok sayıda insanın enfekte olduktan altı yedi ay sonra yeniden enfekte olabildiğine mi işaret ettiği henüz kesin değil" dedi.