Avrupa'da ikinci dalga alarmı

Almanya ve Fransa'da da vakalar rekor seviyede.İtalyan hükümeti koronavirüs salgınının darbe vurduğu ekonomiyi desteklemek için 40 milyar euro hacminde bir teşvik programı öngören bütçe tasarısını kabul etti. Maliye Bakanı Robert Gualtieri'nin hazırladığı yasa tasarısı 2021-2023 yıllarını kapsıyor.

İtalyan hükümetinin kabul ettiği bütçe tasarısı, vatandaşların sağlığını ve ülke ekonomisinin istikrarını korumak amacıyla 'önemli ölçüde bütçe genişlemesi' öngörüyor. Sağlık sistemine 4 milyar euroluk kaynak ayrılması planlanırken, yaklaşık 30 bin sağlık çalışanının sözleşmelerinin uzatılması da tasarlanıyor.

Bütçenin 6 milyar euroluk bölümünün okul ve üniversitelere aktarılması planlanırken, 4 milyarlık bölümü ise ekonominin krizdeki branşlarına ayrılacak. Giuseppe Conte başbakanlığındaki merkez sol hükümet, işsizlik yardımlarını da artırmayı planlıyor. Ailelere ve yoksullara yardımlar, vergi reformu da hükümetin planları arasında. Harcamaların bir kısmının AB yardımları bir kısmının da borçlarla finanse edileceği belirtiliyor.