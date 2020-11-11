Avrupa’da İkinci Dalga Corona Kısıtlamaları

Türkiye’de giderek artan Corona vakaları karşısında yetkililer halkı maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması için uyarırken, denetimler ve verilen cezalar da sıklaştırıldı. Birçok şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Avrupa’da da salgının hız kazanmasıyla birlikte yeniden toplumsal ve ekonomik hayatı etkileyen kısıtlamalar başladı. İlkbaharda alınan önlemlere kıyasla daha sınırlı olsa da yeni kısıtlamalar da halkı mümkün olduğunca evlerinde tutmaya, kalabalık ortamlara girmemeye ve hijyen kurallarına uymaya zorluyor. VOA Türkçe, Avrupa’nın farklı ülkelerindeki yeni kısıtlamaları derledi. İngiltere: Daha önce bölgesel karantina önlemleri uygulayan İngiltere’de 5 Kasım’dan itibaren dört hafta süreyle ülke çapında karantina kararı alındı. Buna göre temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı marketler ve eczaneler dışında tüm perakende mağazaları kapanacak. Bar ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek. Okullarda ise eğitim sürecek. İnsanlar sadece eğitim, çalışma, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi nedenlerle evden çıkabilecek. İnsanlar farklı ailelerden sadece bir kişiyle ve açık havada bir araya gelebilecek.

Almanya: 2 Kasım’dan itibaren dört haftalık kısmi karantina başlatılan ülkede restoran, kafe, bar ve otellerin yanı sıra, müze, tiyatro, opera gibi kültürel kültürel kuruluşlar, yüzme havuzu, sauna, fitness salonu gibi işletmeler kapalı olacak. Fiziksel teması kısıtlamak amacıyla en fazla iki aileden 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve dükkanlar ise açık kalacak. Yerel yönetimler okullarda mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlayacak. Halktan gereksiz seyahat ve ziyaretlerden kaçınmaları istendi. Toplu taşıma ve dükkanlarda maske takma zorunluluğu olacak. Amatör spor faaliyetleri de durduruldu. İtalya: Ülkenin risk derecesine göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üç bölgeye ayrıldığı İtalya’da nüfusun dörtte birinden fazlası kırmızı bölgede yaşıyor. Kırmızı bölgedeki insanlar sadece işe gitmek, sağlık gerekçeleri ya da zorunlu alışverişler için evden çıkabiliyor. Barlar, restoranlar ve zorunlu ihtiyaç maddesi satmayan bütün dükkanlar kapalı. Turuncu bölgedekiler ise yaşadıkları şehirlerden ayrılamıyor. Ülke çapında saat 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Lise ve üniversite öğrencileri uzaktan eğitime geçti. Toplu taşıma kapasitesi de yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürüldü.

Yunanistan: 7 Kasım’dan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina kararı aldı. Buna göre market, banka ve eczaneler dışındaki tüm işyerleri kapalı olacak. Evlerinden çıkma gerekliliği olanlar resmi izin belgesi alacak. İlkokul ve anaokullarında eğitim devam edecek ancak orta okul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek. Tedbirler nedeniyle çalışamayacak işçilere aylık 800 Euro destek verilecek. Fransa: Fransa’da yaşayanlar 30 Ekim’den 1 Aralık’a kadar sadece gıda alışverişi, sağlık hizmetleri, ailevi nedenler ve işe gitmek için evden çıkabilecek. Günde bir saat ve evlerinin bir kilometrelik çevresinde egzersiz yapabilecekler. Kurallara uymayanlara 135 Euro ceza verilecek. Temel gıda malzemeleri ve ilaç satanlar dışındaki dükkanları kapatan Fransa’da, süpermarketlerde de sadece temel ihtiyaç maddeleri satılabiliyor. Fabrikalar, kreşler ve okullar açık kalacak ancak 6 yaş üstü öğrencilere maske takma zorunluluğu getirildi. Üniversiteler de kapanacak kurumlar arasında. Hükümet, kısıtlamalardan etkilenen çalışanlara ve şirketlere 15 milyar Euro destek verileceğini açıkladı.

İspanya: Yerel yönetimlerin aldıkları kısıtlamalar salgının hızını azaltmayınca ülke çapında yeni kurallar getirildi. Başlangıçta 15 gün için düşünülen bu kurallar Parlamento tarafından Mayıs başına kadar uzatıldı. Ülkede, 25 Ekim’den bu yana saat 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı var. Kamusal ve özel toplantılar altı kişiyle sınırlandırıldı. Altı yaş üzeri herkes toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda maske takmak zorunda. Belçika: Zorunlu ihtiyaç maddesi satmayan bütün dükkanlar 2 Kasım’dan Aralık ortasına kadar kapalı kalacak. Buna berberler ve kuaförler gibi kişisel hizmet verenler de dahil. Diğer dükkanlar saat 22.00’de kapatılacak. Alkol satışı ise 20.00’de sona erecek. Ülkedeki bütün bar, kafe ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek. Otellerdeki restoran ve barlar sadece oda hizmeti verebilecek. Evden çalışma imkanı olan herkes buna zorunlu. Okullardaki sonbahar tatili de Kasım ortasına kadar uzatıldı. Ülkenin farklı bölgelerinde farklı saatlerde olmak üzere gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dışarıda bir araya gelebilecek insan sayısı da dörtle sınırlandırıldı. Spor ve kültür tesisleri kapatıldı.