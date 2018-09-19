Avrupa'da inşaat üretimi temmuzda arttı

FRANKFURT (AA) - İnşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre Avro Bölgesi’nde yüzde 0,3, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın temmuz ayında hazirana kıyasla yüzde 0,3 arttı. İnşaat üretimi, 2017’nin temmuz ayına göre de yüzde 2,6 artış kaydetti.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de inşaat üretiminin temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,4, 2017’nin temmuz ayına göre de yüzde 3,9 yükseldiğini ortaya koydu.

Verisi mevcut AB ülkeleri içinde, temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7 ile Slovenya’da, en fazla azalış ise yüzde 9,1 ile Romanya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında da inşaat üretimi en fazla artan ülke, yüzde 38 ile Macaristan oldu. En fazla azalış ise yüzde 17,4 ile Romanya’da kaydedildi.

