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  4. Avrupa'da kış

Avrupa'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

İspanya'yı etkisi altına alan "Gloria" kasırgası nedeniyle ülkenin doğusunda çok sayıda yol trafiğe kapatılarak, okullarda öğretime ara verildi

MADRİD (AA) - Avrupa'da bu yıl kış şartlarının ilk görüldüğü ülke olan İspanya'da, kar yağışı ve şiddetli rüzgar 2 kişinin ölümüne neden olurken, 33 kentte alarma geçildi.

"Gloria" adı verilen kasırga, ülkenin daha çok doğu bölgesini etkisi altına aldı.

Valensiya, Balear Adaları, Aragon, Katalonya ve Murcia bölgelerinde sivil yardım ekiplerince alarm verilen 33 ilden 8'inde en yüksek derece olan "kırmızı alarma" geçildi.

Asturias bölgesinde, lastiklerine zincir takmaya çalıştığı aracın şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket etmesi sonucu altında kalan bir İspanyol ile Valensiya'da sokakta yaşayan Romanya vatandaşı kadının soğuktan donarak öldüğü açıklandı.

- Zorunlu olmadıkça yola çıkmama uyarısı yapıldı

Olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Valensiya'da limanların kapatıldığı, 120 kadar belediyede okullarda öğretime ara verildiği ve denizde dalga yüksekliğinin 8,44 metreye ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

Saatteki hızı 130 kilometreyi bulan şiddetli rüzgardan dolayı Alicante Havaalanı'nın hava trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Ülke genelinde aralarında ana yolların da bulunduğu 129 yolun araç trafiğine kapatıldığı ya da sınırlı geçişlere izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), kar yağışı, yağmur ve rüzgarın şiddetine dikkat çekerek, kırmızı alarm verilen kentlerdeki vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

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