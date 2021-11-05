Avrupa'da Kış Öncesi Covid Vakaları Rekor Kırıyor

Kış ayları yaklaşırken Avrupa ülkelerindeki Corona virüsü vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'daki yeni vaka dalgasını "ciddi bir kaygı unsuru" olarak niteledi.

Özellikle Doğu Avrupa'da artan vaka sayıları, yaklaşan Noel tatili öncesinde kitlesel hareketliliğe kısıtlama getirilip getirilmemesi gerektiği ve daha fazla kişinin aşı olmaları için nasıl ikna edilebileceği konusundaki tartışmaları körükledi.

"Avrupa çapında 53 ülkede bulaşmanın eriştiği mevcut hız ciddi kaygıya yol açıyor" diyen WHO Avrupa Sorumlusu Hans Kluge, virüs yayılımının daha bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle hızlandığını söyledi.

Virüs, insanların iç mekanlarda toplandığı kış aylarında daha hızlı yayılıyor.

WHO yetkilisi Hans Kluge, Avrupa'da mevcut ivmenin sürmesi durumunda Şubat’a kadar 500 bin kişinin pandemi nedeniyle yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.

Kluge, "Covid-19 vakalarındaki artışa vereceğimiz yanıttan bu vakaların oluşmasını en başından itibaren engellemeye kadar taktiklerimizi değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Avrupa, son bir hafta içinde Corona enfeksiyonu vakalarında yüzde 6 oranında artış kaydetti. Bir önceki haftaya göre kıtada 1 milyon 800 bin daha fazla vaka tespit edildi. Aynı süre zarfında ölüm vakası sayısı da yüzde 12 oranında arttı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek yeni vaka sayısını kaydetti. Almanya'da 33 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Rusya ve Ukrayna'da da vaka sayıları hızla artıyor.

Avusturya'daki günlük vaka sayıları, bir yıl önce kaydedilen rekora yaklaştı. Bu durum, aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi olasılığını yükseltti.

Londra'daki Imperial College, İngiltere'deki Covid-19 vakalarının Ekim ayında en yüksek seviyeye eriştiğini, ülkenin özellikle güneybatısında vaka sayılarının arttığını, çocuklar arasındaki vaka sayılarının da yükseldiğini bildirdi.

Slovakya da 6 bin 713 yeni vakayla günlük vaka sayısı rekoru kırdı.

Macaristan'da günlük vaka sayısı, bir önceki haftaya göre iki kat artarak 6 bin 268'e çıktı. Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Polonya'da Perşembe günü 15 bin 515 yeni vaka belirlendi. Bu, Nisan ayından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı. Hırvatistan ve Slovenya da Perşembe günü rekor düzeyde günlük vaka sayısı bildirdi.

Orta Avrupa ekonomisi artan vakalardan olumsuz etkileniyor

Macaristan Maliye Bakanı; yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve Covid-19 riskleri nedeniyle 2021 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 7 ila 7,5'ten yüzde 6,8'e çektiklerini açıkladı. Bu açıklama, şu anda hemen hemen hiçbir kısıtlayıcı önlemin uygulanmadığı Macaristan'da bazı yeni önlemler getirilebileceği olasılığını arttırdı.

Slovakya Maliye Bakanı da 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinde Eylül ayında kesinti yapmıştı. Bakanlık, yeni dalga Covid-19 vakalarının tüketici talebini azaltacağını ve iş piyasasını olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Polonya Merkez Bankası ise ekonomik büyüme tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Yeni kısıtlamalar

Macaristan hükümeti halka aşı olma çağrısı yaptı ve geçtiğimiz hafta, devlet kurumlarında çalışanlara aşı zorunluluğu getirdi. Hükümet ayrıca özel sektöre, gerekli olduğunu düşünmeleri durumunda çalışanlarına aşı zorunluluğu getirme yetkisi tanıdı.

Hastanelerin hızla artan vakalara yanıt vermeye zorlandığı Romanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde ve Polonya'da maske kullanımıyla ilgili kurallar sıkılaştırıldı.

Çek Cumhuriyeti'nde restoranlar sadece aşı kartı ya da Covid-19 test sonucu ibraz eden müşterilere hizmet vermeye başladı. Sıkı maske uygulamasının olduğu ülkede çocuklar, vaka artışı görülen bölgelerde okullarda teste tabi tutuluyor.

Maske kullanımının zorunlu Polonya'da sinema, tiyatro ve otellere yüzde 75 kapasiteyle işleme zorunluluğu getirildi.

