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Avrupa’da Kısıtlamaları Protestolar Yayılıyor

21.11.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli Avrupa kentlerinde COVID-19 salgını nedeniyle yürürlüğe yeniden konan kısıtlamalar protesto ediliyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de 35 bin kişi sokaklardaydı. Protestocular zaman zaman polisle çatıştı

Çeşitli Avrupa kentlerinde COVID-19 salgını nedeniyle yürürlüğe yeniden konan kısıtlamalar protesto ediliyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de 35 bin kişi sokaklardaydı. Protestocular zaman zaman polisle çatıştı.

Protestocular, çöp bidonlarını ateşe verdi, polise havai fişekler, sopalar fırlattı.

Polis de kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı.

Olaylar sırasında yaralananlar oldu.

Olaylar başlamadan önce protestocular ‘özgürlük’ sloganları attılar.

Son günlerde ülkeler bir bir kısıtlamaları yeniden yürürlüğe koyarken Avrupa ülkelerinde aşı karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Belçika’da göstericiler temelde aşı kartlarının kullanılmasına karşı. Kart, aşı olmayanların bar ve restoranlara girmesini engelliyor.

Hollanda polisi Cuma günkü şiddetli gösterileri takiben Cumartesi günkü protestolarda 30’dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Avusturya’da Pazartesi 10 günlük kapanma başlıyor.

Başkent Viyana’da onbinlerce kişi Cumartesi günü kapanmayı protesto etti.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de de binlerce kişi kamu çalışanları için aşı zorunluluğunu protesto etti.

İtalya’da da birkaç bin protestocu aşı kartlarını protesto etti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa’nın şu sıralar salgının merkezi olduğunu belirtiyor. Avrupa, COVID-19 ölümlerinin arttığı tek bölge. Ukrayna, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da hastaneler aşırı kapasiteyle çalışıyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Almanya’da aşının zorunlu olup olmaması gerektiği tartışılıyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisinde de vaka sayıları son dönemde oldukça artmış durumda.

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