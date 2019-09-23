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Avrupa'da konut piyasalarına ECB'den uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesindeki Sistemik Risk Kurulu (ESRB), Avrupa'da 11 ülkede konut fiyatlarının veya hane halkı borç seviyesinin kırılganlık oluşturduğu yönünde uyarıda bulundu

BERLİN (AA) - Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), Fransa ve Almanya dahil Avrupa'da kırılganlıklar taşıyan 11 ülkenin konut piyasasına ilişkin uyarıda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesindeki ESRB tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da 11 ülkede konut fiyatlarının veya hane halkı borç seviyesinin kırılganlık oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, konut sektörünün, reel ekonominin kilit bir sektörü olduğu vurgulanarak, konutun hane halkının servet ve banka kredisinin büyük bölümünü temsil ettiği hatırlatıldı.

- "Uyarı" ve "harekete geçme" çağrısı

ESRB; Belçika, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, Finlandiya ve İsveç hükümetlerine "riskleri gidermek için harekete geçme" çağrısı yaparken; Çekya, Almanya, Fransa, İzlanda ve Norveç hükümetlerine de "daha erken müdahalede bulunması" için uyarıda bulundu.

Uyarı ve harekete geçme çağrısı alan söz konusu ülkelerin çoğunda durumun, konut sektöründe kırılganlıkların hane halkının borçluluk düzeyi, mortgage kredilerin artması ve borç verme standartlarının yumuşaması ile alakalı olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı ülkelerin konut fiyatlarının artması veya konut fiyatlarının aşırı değerlenmesiyle ilgili kırılganlıkları var." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Sistemik Risk Kurulu ESRB konut piyasası

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