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Avrupa'da koronavirüs alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yediye yükselirken komşu ülkeler ve Almanya'nın sağlık bakanları alınacak önlemleri görüşmek üzere Roma'da bir araya geliyor.

Avrupa'da koronavirüs alarmı

Ülkede vaka sayısının 220'yi aştığı bildiriliyor.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün İtalya'da yedi kişinin ölümüne yol açması Avrupa'yı alarma geçirdi. İtalyan hükümeti, komşu ülkeler Slovenya, Fransa, İsviçre ve Avusturya ile Almanya'nın sağlık bakanlarını durum değerlendirmesi yapmak ve alınacak önlemleri istişare etmek için Roma'da toplantıya çağırdı.

İtalyan hükümetinin resmi verilerine göre Pazartesi akşamı itibarıyla ülkede koronavirüs tespit edildikten sonra yaşamını yitirenlerin sayısı yedi olarak belirlendi. Hükümete bağlı Sivil Güvenlik Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, bazı bölgelerde giriş-çıkışlara getirilen kontrollere rağmen virüs tespit edilen kişi sayısının 220'yi aştığını, 25 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Virüs tespit edilen kişi sayısı Pazar akşamı 150 olarak açıklanmıştı. İtalya, Avrupa'da en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke konumunda.

Lombardiya'da kontroller sıklaştırıldı

Koronavirüsten en çok etkilenen Lombardiya bölgesindeki on beldeye giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uzman ekipler de virüsle mücadelede İtalyan sağlık yetkililerine destek amacıyla Pazartesi günü İtalya'ya varmıştı.

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, bilimsel adı "Covid-19" olan yeni tip koronavirüsün "son derece ciddiye alınması gereken bir virüs olduğunu" belirterek yeni vakaların ortaya çıkması ve yayılması olasılığına karşı hazırlıkların yapılması için üye ülkelerle yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Öğleden sonra Roma'da düzenlenecek toplantıda virüsün yayılmasına gösterilecek tepki konusu masaya yatırılacak. İtalyan hükümeti ve sivil güvenlik dairesi sınırların kapatılmasının hukuken mümkün olduğunu ancak uygulamada yarar sağlamayacağını belirterek sınırların kapatılmasına karşı görüş bildirmişti. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, virüslerin sınır tanımadığını belirterek büyük etkinliklerin iptalinden kentlere giriş-çıkışların durdurulmasına kadar aşamalı olarak pek çok önlemin gündeme gelebileceğini söyledi.

ECDC: Bulaşma tehlikesi "yüksek" değil

ECDC'den yapılan açıklamada ise Avrupa'da virüsün kişilere bulaşma tehlikesinin "düşük" ile "orta derecede" olduğu belirtildi. AB ülkelerinde şimdiye kadar bildirilen vakaların tümünün epidemiyolojik bağlantıları bulunduğuna dikkat çeken kurum, koronavirüsün daha fazla yayılmasını sınırlandıracak önlemlerin alındığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü de pek çok ülkedeki vaka sayısında kaydedilen artışa rağmen Çin'deki vaka sayısındaki gerilemenin cesaret verici olduğunu bildirdi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada virüsün yayılmasının hala durdurulabileceğini söyledi. DSÖ Başkanı, İtalya, İran ve Güney Kore'den gelen verilerin ise endişe yarattığını kaydetti.

dpa/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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