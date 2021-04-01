Avrupa’da mahsul kayıpları üç kat arttı

En kötü etkilenen tarımsal mahsul ise tahıllar.Environmental Research Letters (Çevresel Araştırma Mektupları) isimli bilimsel dergide yayımlanan ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı hassasiyetini ele alan bir araştırma Avrupa'da aşırı sıcak havalar ve kuraklık nedeniyle mahsul kayıplarının son elli yılda üç katına çıktığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ve İngiltere'yi kapsayan araştırmada 1961 ile 2018 yılları arasındaki tarımsal üretim verileri incelendi. Bu veriler kuraklık, sıcak dalgaları, sel ve kutup soğuklari gibi aşırı hava olaylarıyla karşılaştırılınca iklim değişikliğinin mahsul kayıplarına yol açtığı tespit edildi.

Bütün bu aşırı hava olaylarının kısmen etkisi olsa da, özellikle kuraklık ve sıcak dalgalarının mahsul üretimine etkisinin üç katına çıktığı belirlendi. Buna göre 1964 yılında yüzde 2,2 olan mahsul kayıpları 1990'larda yüzde 7,3'lere çıktı.

Kuraklığın sıklaştığı ve çok daha yoğun olarak gerçekleştiği vurgulanan araştırmada, "en şiddetli olaylar orantısız bir şekilde daha da şiddetlendi" denildi.