Avrupa’da Mülteci Krizi Büyüyor

Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın NATO üyesi Polonya sınırında bir üsse saldırı düzenlemesinin ardından Ukrayna’nın daha güvenli olarak görülen batısından kaçarak Avrupa’ya sığınanların sayısı arttı. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden bu yana ülkeden kaçan mültecilerin sayısı 2 milyon 800 bini aştı.

Ukrayna Pazar günü düzenlenen saldırıda üssün yakınında 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Moskova ise 180 kadar yabancı paralı askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda silahın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna ayrıca ülkenin batısındaki bir havaalanının yeniden saldırıların hedefi olduğunu kaydetti.

Mülteci sayısı 2 milyon 800 bini geçti

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinden bu yana ülkeden kaçan mültecilerin sayısı 2 milyon 800 bini aştı.

Avrupa Birliği yetkilileri mülteci sayısının toplamda 5 milyonu bulabileceği görüşünde. Bazı uzmanlar ise sayının daha fazla olmasından endişe ediyor.

Ayrıca savaş milyonlarca kişinin de Ukrayna içinde yerlerinden olmasına neden oldu. Birçoğu çatışmaların yoğun yaşandığı ülkenin doğusundan kaçarak aralarında Lviv’in de bulunduğu daha sakin batı kentlerine sığındı.

‘‘Rusya siviller arasında panik yaratmak istiyor’’

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna ve Litvanya’dan yetkililerle düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna sınırı yakınında düzenlenen saldırının Rusya’nın sivil halk arasında panik yaratma isteğini gösterdiğini söyledi.

Aralarında başkent Kiev’in de olduğu Ukrayna’nın birçok kentinde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Pazartesi günü sivilleri 10 insani koridor aracılığıyla tahliye edeceğini açıkladı.

Rusya ise sivilleri hedef aldığını reddediyor, işgali ise Ukrayna’yı ‘Naziler’den arındırmak için düzenlenen ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak nitelendiriyor.

Ukrayna Pazartesi günü Rusya ile derhal ateşkes sağlanması, askerlerin çekilmesi ve güvenlik garantileri konusunda sert müzakerelere başladığını belirtti.

Her iki taraf da haftasonunda, Rus kuşatması altındaki kentlere yardım ulaştırılması için ateşkes sağlanmasına ve sivillerin tahliyesine odaklanan görüşmelerin önceki turlarında az ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Yapılan ateşkeslerin ömrü kısa sürmüştü.

Orta ve Doğu Avrupa’da yetkililer çatışmalardan kaçarak ülkelerine sığınan milyonlarca Ukraynalı mülteciye gıda, barınak ve tıbbi yardım sağlamaya çalışıyor.

Mültecilerin yarısından fazlası Polonya’da

Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Polonya’nın yanı sıra, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Moldova da büyük mülteci kitlelerini ağırlıyor. Bu mültecilerin bir kısmı Batı’ya doğru yollarına devam ediyor.

Polonya sınır muhafaza ekipleri 1 milyon 760 bin kişinin çatışmaların başlamasından bu yana ülkeye girdiğini ve yalnızca 18 bin 400 kişinin Pazartesi gününün ilk saatlerinde ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

Polonya İçişleri Bakan Vekili Pawel Szefernaker, TVN24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada ‘‘1 milyon Ukraynalı’nın Polonya’da kaldığını sanıyoruz. Bu kişilerin güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız’’ dedi.

Öte yandan mülteci krizinin boyutu yetkilileri baskı altında bırakıyor. Kriz Ukrayna sınırından uzaktaki Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere de sıçradı. Prag, on binlerce mülteciyi kabul etti. Litvanya’ya ise mülteci akışı son günlerde yeni başladı.

