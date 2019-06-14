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Avrupa’da Müslüman mezarlıklarının sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Yapımcı, oyuncu ve Youtube Gezi Programcısı Durmuş Ünal, Avrupa’da Müslümanların mezarlıklarının her geçen yıl arttığını tespit etti.Yapımcı, oyuncu ve Youtube Gezi Programcısı Durmuş Ünal hazırlayıp sunmuş olduğu “Durmuş’un Rotası” özel bölümünde Avrupa’da Müslüman Mezarlığı var mı?

Yapımcı, oyuncu ve Youtube Gezi Programcısı Durmuş Ünal, Avrupa’da Müslümanların mezarlıklarının her geçen yıl arttığını tespit etti.

Yapımcı, oyuncu ve Youtube Gezi Programcısı Durmuş Ünal hazırlayıp sunmuş olduğu “Durmuş’un Rotası” özel bölümünde Avrupa’da Müslüman Mezarlığı var mı? Müslümanların cenaze işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? Müslümanlar nasıl ve nereye defnediliyor? Gibi soruların cevaplarını aradı. 60’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin en çok işçi göçü verdiği Almanya’ya ilk giden kuşak öldüğünde kendi ülkesinde gömülmek istediğini kaydeden Ünal, zamanla bu yönelişin değiştiği ve buna bağlı olarak yurtdışında özellikle Avrupa’da bulunan Müslüman mezarlıklarında artış olduğu gözlemledi.
Yurtdışında doğan Türklerin ve diğer ülkelerden Müslümanların doğup büyüdükleri ve yaşadıkları toplumda ve topraklarda gömülmeyi tercih ettiği sonucuna varan Durmuş Ünal, bu tercihdeki en başlıca faktörlerin düzenli olarak vatanlarına gitme olanaklarının sınırlı olması ve kaybettikleri yakınlarının mezarlarını sık sık ziyaret etme istemeleri olduğunu gözlemledi.
Fransa’da 90 civarında, Hollanda’da 70-80 arası, Belçika’da ise 40 civarında Müslüman mezarlığı bulunduğunu araştıran Ünal, sadece Türkiyeli Müslümanlar değil başka Müslüman ülkelerden de pek çok kişi doğup büyüdükleri ve yaşadıkları Avrupa topraklarına gömülmeyi tercih ettiği sonucuna vardı.

Durmuş’un Rotası özel bölümüne konuk olan Avrupa’nın başkenti Brüksel Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Köksal; "90’lı yılların sonunda Müslüman toplumun talebi üzerine böyle bir girişimde bulunduk Schaerbeek şehrinde. 2002 Aralık ayında Müslüman Mezarlığı hizmete açıldı. Tabiki vatandaşlarımızın bir kısmı halen Türkiye’ye cenazelerini götürmek istiyorlar. Bu tercihte daha çok burada yaşayan birinci ve ikinci jenerasyon bulunuyor. Fakat üçüncü ve daha sonraki jenerasyonlar tüm aile ve akrabaları artık burada olduğundan dolayı, daha sık ziyaret edebilmek için yakınlarını buraya gömmeyi tercih ediyorlar. Avrupa’da artık cenaze tabut olmadan ve tamamen İslami usullere uygun olarak gömülebiliyor" dedi.

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