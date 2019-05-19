Avrupa'da sağ popülizme karşı gösteriler düzenlendi

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bir hafta kala Avrupa’nın 13 ülkesinde, aşırı sağcı ve sağ popülist akımlara karşı geniş katılımlı protesto eylemleri yapıldı. "Herkes için Tek Avrupa – Milliyetçiliğe Karşı Senin Oyun" adli oluşum tarafından organize edilen ve 13 ülkede yaklaşık 50 kentte gerçekleşen eylemlere on binlerce kişi katıldı.

Organizatörler sadece Almanya’nın başkenti Berlin’deki gösteriye yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını tahmin ederken, Frankfurt’ta yaklaşık 15 bin kişi eyleme iştirak etti. Bu iki şehir dışında Almanya’da Leipzig, Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart’ta da yapılan gösteriler aralarında çok sayıda sendika, insani yardım ve çevre örgütleri, kilise organizasyonları ve mültecilerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve kuruluşlar tarafından destekleniyor.

Temel hukuk devleti prensiplerinin geleceği

Frankfurt’taki protesto eyleminden önce bir açıklama yapan Alman mültecilere yardım örgütü Pro Asyl’in yöneticisi Günter Burkhardt, Avrupa’nın uygarlaştırıcı temelinin insan hakları olduğunu ifade ederek, bu uygarlık standartının binlerce insan Akdeniz’de boğularak ölürken ya da Avrupa’nın, mültecilerin Libya cehennemine dönmesini finanse ederken yok edildiğini dile getirdi. Burkhardt, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde temel hukuk devleti prensiplerinin geleceğinin güvence altına alınması için oy kullanılacağını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde kamuoyu yoklamalarına göre oylarını artıran sağ popülist partilere mensup siyasetçilerin, son dönemlerde mültecilere ve göçmenlere karşı söylemleri dikkat çekiyor.

epd/ET,JD

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