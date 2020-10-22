Avrupa’da Salgınının İkinci Dalgası Giderek Büyüyor

Fransa'da Corona salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması nüfusun üçte ikisini kapsayacak şekilde genişletildi. Avrupa kıtasında salgının ikinci dalgası giderek yayılırken Belçika Dışişleri Bakanı, geçirdiği Corona enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Fransız yetkililer son 24 saatte Corona enfeksiyonuna yakalanların sayısının 40 bini aştığını açıkladı. Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir milyona yaklaştı. Fransa Başbakanı Jean Castex, geçen hafta, Paris ve sekiz kenti kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlanacağını açıklamıştı. Castex, uygulamanın 38 bölgede daha yürürlüğe gireceğini, böylelikle akşam 21.00 ile sabah 06.00 arasında uygulanan yasağın 67 milyon nüfuslu ülkede 46 milyon kişiyi kapsayacağını bildirdi. Basın toplantısında konuşan Castex, "Corona virüsü salgınının ikinci dalgası Fransa ve Avrupa'da etkili olmaya başladı. Durum çok ciddi" dedi. Sağlık Bakanı Salvador Illa'nın salgının birçok bölgede "kontroldan çıktığını" kaydettiği İspanya'da ise yerel yetkililerin ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan etmesi için hükümete baskı yapması bekleniyor.

Mart ve Nisan aylarında sıkı önlemler kapsamında birçok faaliyetin durdurulduğu Avrupa'da salgının kontrol altına alındığı izlenimi oluşmuştu. Ancak son haftalarda vaka sayılarında gözlenen hızlı artış, Avrupa kıtasını yeniden salgın krizinin merkezi haline getirdi. Hastaneye yatırılan hasta ve ölüm vakası sayıları henüz yılın başında yaşanan ve sağlık sistemlerini büyük yük altında bırakan ilk dalga kadar kötü olmasa da birçok Avrupa ülkesi, durumun hızla kötüleşmesinden kaygılanıyor. İlk kez günde 10 binin üzerinde vakanın kayda geçtiği Almanya'da İsviçre, İrlanda, Polonya, Avusturya'nın büyük kısmı ve İtalya'yı kapsayan seyahat uyarıları yapıldı. Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu kurum olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için hala şansımız var" dedi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre Avrupa çapında doğrulanmış Corona enfeksiyonu vaka sayısı 5 milyon 300 bini, ölü sayısı ise 204 bini aştı. Şu anda Amerika'daki vaka sayısı 8 milyon 300 bin, Hindistan'da ise 7 milyon 700 bin.

Belçika Dışişleri Bakanı yoğun bakımda Öte yandan Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Corona enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakıma alındı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da bir önceki gün Corona testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Avrupa'da salgının son haftalarda hızla yayılması, son derece kısıtlayıcı önlemlerin alındığı ve sıkı temas taramasının yapıldığı Çin, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle taban tabana zıt bir görüntü oluşturuyor. Corona virüsü salgınının yüksek maliyetiyle başa çıkmaya çalışan Avrupalı liderler, bahar aylarında ülke ekonomilerini kapatan önlemlere başvurmamaya çalışıyor. Ancak hükümetler, vaka sayıları arttıkça ve sağlık sistemleri yoğun baskı altında kaldıkça insanların toplu olarak birarada bulundukları faaliyetlere yerel bazda kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı. İtalya'da Roma ve çevresindeki Lazio, Milano ve çevresindeki Lombardiya ve Napoli ve çevresindeki Kampanya bölgelerinde gece sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. İngiltere'de de kısıtlamalar, üç bölgeyi daha kapsayacak şekilde genişletildi.