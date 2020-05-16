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Avrupa’da sınır kontrolleri gevşetiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Avrupa’da pandemi nedeniyle uygulanan sınır kontrollerinde Cumartesi gecesi itibarıyla bazı esneklikler devreye girecek.

Avrupa’da sınır kontrolleri gevşetiliyor

İtalya da seyahat yasağını 3 Haziran’da kaldırma kararı aldı.Avrupa'da pandemi nedeniyle kapatılan sınırlar, kademeli olarak yeniden açılıyor. Sınır geçişlerindeki kontroller, Cumartesi gecesi itibarıyla kademeli olarak azaltılacak. Rutin ve düzenli kontrollerin yerini daha “esnek” ve “risk odaklı” kontrollere bırakması planlanıyor.

Ancak geçişlere belirli gerekçelerle izin verilecek. Komşu ülkelere iş, eğitim ya da aile ziyareti sebebiyle yeniden seyahat mümkün olacak. Yine sınırın diğer tarafında taşınmazı, bahçesi ya da arazisi olanların da geçişlerine izin verilecek. Bu esneklikten yararlanmak isteyenlerin bir form doldurarak bunu sınır geçişlerinde göstermeleri gerekecek.

Turistik seyahate izin yok

Turistik seyahatlere ise hala yeşil ışık yakılmadı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geçen Çarşamba günü sınırların tamamen yeniden açılmasına yönelik izlenecek adımları açıklamıştı. Avusturya, İsviçre, Fransa ve Almanya’nın seyahat sınırlamalarını -korona krizindeki gelişmelerin elvermesi halinde- 15 Haziran 2020 itibarıyla kaldırma kararı aldığı belirtilmişti.

Almanya ve Lüksemburg sınırının bu gece yarısı itibarıyla tamamen açılacağı kaydedilirken, Danimarka ile kontrollerin ise ilk etapta devam etmesine karar verilmişti.

Berlin’in pandemi nedeniyle yaptığı dünya çapındaki seyahat uyarısı ise 14 Haziran’a kadar geçerli. Uyarıda Almanların bu tarihe kadar tatil planlarından feragat etmeleri isteniyor.

İtalya seyahat yasağını kaldırıyor

Koronavirüs krizinden en ağır darbeyi alan ülkelerden İtalya’da da ülkeye giriş-çıkışları engelleyen seyahat yasağı 3 Haziran itibarıyla kaldırılıyor. Alınan karara göre, Schengen Bölgesi ve Avrupa Birliği’nden gelenlere giriş izni tanınırken, ülkeye girişten sonraki iki hafta için zorunlu kılınan karantina şartı da kaldırılıyor.

Mart ayından bu yanan geçerli olan seyahat yasağı uyarınca yalnızca İtalyan vatandaşlarının ve İtalya’da oturum izni bulunanların ülkeye girişine izin veriliyordu.

DW/ SÖ, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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