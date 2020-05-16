Avrupa’da sınır kontrolleri gevşetiliyor

İtalya da seyahat yasağını 3 Haziran’da kaldırma kararı aldı.Avrupa'da pandemi nedeniyle kapatılan sınırlar, kademeli olarak yeniden açılıyor. Sınır geçişlerindeki kontroller, Cumartesi gecesi itibarıyla kademeli olarak azaltılacak. Rutin ve düzenli kontrollerin yerini daha “esnek” ve “risk odaklı” kontrollere bırakması planlanıyor.

Ancak geçişlere belirli gerekçelerle izin verilecek. Komşu ülkelere iş, eğitim ya da aile ziyareti sebebiyle yeniden seyahat mümkün olacak. Yine sınırın diğer tarafında taşınmazı, bahçesi ya da arazisi olanların da geçişlerine izin verilecek. Bu esneklikten yararlanmak isteyenlerin bir form doldurarak bunu sınır geçişlerinde göstermeleri gerekecek.

Turistik seyahate izin yok

Turistik seyahatlere ise hala yeşil ışık yakılmadı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, geçen Çarşamba günü sınırların tamamen yeniden açılmasına yönelik izlenecek adımları açıklamıştı. Avusturya, İsviçre, Fransa ve Almanya’nın seyahat sınırlamalarını -korona krizindeki gelişmelerin elvermesi halinde- 15 Haziran 2020 itibarıyla kaldırma kararı aldığı belirtilmişti.