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Avrupa’da vaka sayısı 4 milyonu geçti

01.09.2020 23:26 | Son Güncelleme

Avrupa’da koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçerken salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 216 bine ulaştığı bildirildi.

En fazla vaka kaydedilen ülkeler Rusya, İspanya ve İngiltere.Avrupa'da koronavirüs vaka sayısının 4 milyonu, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 216 bini geçtiği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin derlediği verilere göre, Avrupa'da en fazla vaka sırasıyla Rusya, İspanya ve İngiltere'de tescil edildi.

Salı günü itibariyle Avrupa'daki koronavirüs vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre de 4 milyon 255 bine yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da 2,3 milyon kişinin ise hastalığı atlatarak iyileştiği bildirildi.

Sadece Rusya'da vaka sayısı 1 milyonu aşarken, İspanya‘da bu sayı 439 bini geçti. İngiltere'de de günlük yeni vaka sayısının binin üzerine çıktığı bildirildi.

Vaka sayılarının çok hızlı Fransa Salı günü neredeyse 5 bin yeni vaka açıkladı. Geçtiğimiz Cuma günü Fransa'da 7 binin üzerinde yeni vaka açıklanmıştı. Hafta sonu da vaka sayısı yüksek seyretmiş ancak pazartesi günü tekrar 3 bin civarına inmişti. Fransa'da 30 binin üzerinde kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Küresel olarak vaka sayıları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 25 milyonu aştı. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 848 binin üzerine çıktı.

En fazla vaka 13 milyon 356 bin ile Amerika kıtasında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise vaka sayısının 6 milyona yaklaştığı bildirildi.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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