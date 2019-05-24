HABER

Avrupa'da yalan haber anketi

24.05.2019 21:28 | Son Güncelleme

Avrupa'da yalan haber alarmı.

Sekiz ülkede yapılan bir araştırmaya göre, halkın çok sık yalan haberlerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberler en çok sosyal medyada yer buluyor.Avrupa'daki 8 ülkede yapılan bir araştırma, yalan haberlerin ne denli yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor. 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında 9 binden fazla yetişkin ile yapılan anketin sonucuna göre Almanya'da her altı kişiden biri, Fransa'da her dört kişiden biri, İtalya'da ise neredeyse her üç kişiden biri, bir gün içerisinde mutlaka bir kez yalan haberle karşılaşıyor.

Anket şirketi YouGov'un online aktivist ağı Avaaz için yaptığı araştırmada en çarpıcı sonuç Macaristan'dan geldi. Araştırmaya göre ankete katılan Macarların yüzde 51'i, yani her iki Macar'dan biri gün içinde mutlaka bir kez yalan haber okuyor. İspanya'da ise bu oran yüzde yüzde 38.

En büyük mecra Facebook

Ayrıca ankete katılan Almanların yüzde 51'ini oluşturan her iki Almandan biri, haftada en az bir kez yalan haber okuduklarını söyledi.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu yalan haberlere en çok Facebook'ta rastladıklarını belirtti.

Öte yandan Avaaz tarafından Facebook'la ilgili gerçekleştirilen başka bir araştırmanın sonuçları Çarşamba günü açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, yalan haberle desteklenen ırkçı içerikli 500'den fazla kuşkulu hesap ve grubun Facebook'a bildirildiği, ancak bunların sadece yüzde 77'sinin silindiği, diğerlerinin halen yayında olduğu belirtilmişti.

Facebook'tan yapılan açıkamada ise sahte kimlikle açıldığı ve kural ihlali yapıldığı belirlenen bazı hesapların silindiği ifade edilmişti.

dpa/TY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!
Trump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzniTrump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çok sert sözler: Asıl terörist Trump!

Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!

Donald Trump onay verdi! ABD ek asker gönderiyor

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Fransa’nın Lyon kentinde patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

12 yaşındaki makyaj fenomeninin doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.