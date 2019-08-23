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Avrupa'da yaşayan Süryaniler, yıllar sonra anavatanlarında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

ÇEŞİTLİ nedenlerle yıllar önce Avrupa'ya göç eden Süryaniler, yaklaşık 40 yıl sonra anavatanları Mardin'in Midyat ilçesinde tekrar buluştu.

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- ÇEŞİTLİ nedenlerle yıllar önce Avrupa'ya göç eden Süryaniler, yaklaşık 40 yıl sonra anavatanları Mardin'in Midyat ilçesinde tekrar buluştu. Midyat'tan 1980'li yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından 40 yıl sonra anavatanlarında buluştu. Atalarının yaşadığı Midyat'a gelen 200 Süryani, ilçede coşkuyla karşılandı. Tarihi Mor Abrohom Manastırı yanındaki bir otelde, Avrupa'dan gelen Süryaniler için gece düzenlendi. Geceye Mardin, Midyat ve bağlı köylerde yaşayan yüzlerce Süryani katıldı. Programa Almanya'dan katılan Süryani sanatçılar Yusuf Saliba ve Sabri Lahdo'nun seslendirdiği Süryanice şarkılar eşliğinde halay çekilerek, eğlenceli anlar yaşandı. Midyat'tan 30 yıl önce Almanya'ya göç eden Papaz Şemun Beğendi, vatanlarını her zaman özlediklerini söyledi. Beğendi, "Biz Avrupa'dan gelenler için çok güzel bir gece oldu. Bizler vatanımızı özlüyoruz. Çocuklarımızla birlikte tekrardan anavatanımıza geldiğimizde Süryani olsun Müslüman olsun akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Çünkü onları çok özlüyoruz. Rengarenk olan eski ortamımızı yeniden tesis etmek istiyoruz" dedi. 'AVRUPA'YA GİTTİĞİMİZDEN DOLAYI ÇOK PİŞMANIZ' Anavatanından 20 yıl önce Almanya'ya göç eden Hasine Yalın (75) da Avrupa'ya gitmekten pişmanlık duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "İnsanın vatanı çok tatlıdır. Burası bizim vatanımız, doğduğumuz, atalarımızın topraklarıdır. Bizim çocuklarımız burada doğdular. Aslında Avrupa'ya gittiğimizden dolayı çok pişmanız. Başkasının vatanı bizim vatanımız olamaz. Midyat bölgenin gelinidir. Midyat'ta daha önceden 900 aile yaşıyordu, hemen hemen hepsi göç etti. Yine de şükürler olsun. Bizim vatanımız burası. Buraya gelince az da olsa hasretimiz diniyor. Bizim isteğimiz tekrardan Süryanilerin Türkiye'ye anavatanlarına dönmeleridir." Avrupa'dan gelen Süryanilerin, 1 ay boyunda Midyat'ta kalacakları öğrenildi.

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