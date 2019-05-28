Avrupa’da yaşayan Türkler AP seçimlerinden endişeli

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde popülist ve aşırı sağ partilerin oylarını artırması, Avrupa’da yaşayan Türkleri endişelendirdi.

Önceki seçimlere göre katılımın daha yüksek olduğu 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde merkez partiler genelde oy kaybederken, Yeşiller ve aşırı sağ partiler güç kazandı. Fransa, İtalya gibi AB’nin öncü ülkelerinde sağ popülist partiler seçimlerden birinci olarak çıkarken, diğer bazı ülkelerde de yine göçmen karşıtı ırkçı partiler oylarını büyük oranda artırdı.

Avrupa siyasetindeki bu değişiklikler bir taraftan Avrupa Birliği’nin geleceği konusundaki belirsizlikleri büyütürken, diğer yandan da Avrupa’da yaşayan Türklerin ve diğer yabancıların endişelerini artırmış görünüyor.

AB’yi parçalamak isteyenler kazanamadı

AP seçim sonuçları çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin ve Avrupa’da yaşayan Türklerin geleceği konusunda Türklerin çoğu seçim sonuçlarından hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Federal Almanya Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Avrupa genelinde ırkçı partilerin beklenen patlamayı yapamadıklarını ama yine de AB’nin geleceği ve demokrasi için tedbirli olmak gerektiğini söyledi. Milletvekili Özcan Mutlu, Yeşil Partilerin Avrupa genelinde yükselişinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle belirtmek isterim ki Yeşiller sadece Almanya’da değil bütün Avrupa’da oylarını artırdı. Başkent Berlin’de birinci Parti olurken Almanya genelinde oylarımızı ikiye katladık. Bu bizim için sevindirici. Diğer önemli konu ise ırkçıların ve aşırı sağ eğilimli partilerin Avrupa genelinde aldıkları sonuçların beklenenin altında kalması oldu. Her ne kadar oylarını artırmış olsalar da bekledikleri gibi oy patlaması yapamadılar; bu da sevindirici oldu. Çünkü Avrupa Birliği’ni bölmek, parçalamak isteyen güçlerin zayıf bir şekilde meclise girmeleri AP açısından da pozitif olarak değerlendirilebilir. Ama yine de Almanya da dâhil olmak üzere ırkçıların oyları arttı. Özellikle Fransa ve İtalya’da aşırı sağın oylarının çok arttığını görüyoruz. Bunun o ülkelerde yaşayan Türklerin ve Müslümanların yaşamları açısından olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu ırkçı ve sağcı partiler genelde iki hedefte birleşiyorlar, Müslüman düşmanlığı ve Türk düşmanlığı. Bu nedenle bu partilerin mecliste güçlenmeleri tabi ki üzücü.”