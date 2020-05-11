Avrupa’da yaz tatilini kurtarma arayışı

Avrupa'da koronavirüs salgınına rağmen, vatandaşların seyahat edip, yaz tatili yapabilmesi için çareler aranıyor. Bu kapsamda, Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar grubu, Avrupa Birliği (AB) genelindeki oteller için aynı standartlara sahip bir hijyen sertifikası verilmesi önerisinde bulundu.

Sosyal Demokrat Partili İsmail Ertuğ'un hazırladığı konuyla ilgili metinde, "Tatile gitmeye hazır olan kişiler, enfeksiyon riskinin nasıl asgari düzeye indirileceğine dair yönlendirme arayışında olacak" denildi.

Bu nedenle de turizm sektörünün güveni artıracak tedbirler alması gerektiği vurgulandı. "Eğer tatile gideceksek, rezervasyon yaptırdığımız otelin enfeksiyondan korunmayı sağlayacak tedbirleri aldığından emin olmayı isteriz" diyen İsmail Ertuğ, "Bu tür ortak koruma tedbirlerinin Avrupa Turizm Sertifikası'nda görünür" olacağını söyledi.

Sertifikayı bağımsız denetim kuruluşları versin önerisi

Avrupa genelindeki bu turizm sertifikasının otellere ortak bir hijyen standartı sağlaması ve TÜV veya Dekra gibi bağımsız denetim kuruluşları ya da kamu kurumları tarafından verilmesi öngörülüyor.