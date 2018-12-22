Avrupa'da yeni bir düzensiz göçmen krizi

Aynı zamanda aşırı sağcı Lig partisinin lideri olan Salvini, "Open Arms'ın İspanyol bayraklı gemisi, aldığı göçmenleri ilk Malta'ya bırakmak istedi. Malta doğrusunu yaparak, yeni doğmuş bir bebek ve annesini aldıktan sonra 'Hayır' dedi. Benim cevabım net, İtalyan limanları kapalı. İnsan tacirlerine ve onlara yardım edenlere, hazıra konanlara kapalı." diye konuştu.

Konuya ilişkin gazetecilere bir açıklama yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de İtalyan limanlarının düzensiz göçmenlere kapalı olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmenlerin alınması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını kaydeden kuruluş, başvuralarının Malta ve İtalya hükümetleri tarafından reddedildiğini bildirdi.

Kuruluş, yaptığı açıklamada, Libya'nın Trablus kenti açıklarında, derme çatma teknelerden kurtardığı 313 düzensiz göçmenin bölgede kendilerine ait bir gemiye aktarıldığını belirtti.

Salvini'ye Twitter'dan cevap veren Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps, "Salvini, bu yaptıklarından ve söylediklerinden çocukların utanacaktır." ifadesine yer verdi.

Diğer yandan İtalya Bayındırlık Bakanı Danilo Toninelli de Twitter'dan, "Open Arms olayında, Libya sularındaki yardımı İtalya koordine etmedi. Tıpkı Fransa, İspanya veya diğerlerinin de yapmadığı gibi. O zaman AB ne istiyor? Düzensiz göçmen krizine Avrupa'nın genelinden ortak bir cevap gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de düzensiz göç vakaları bu yıl boyunca sık sık Avrupa Birliği (AB) içinde krize neden oldu. Son olarak İtalya ve Malta arasında başlayan ve daha sonra AB'ye de sıçrayan başka bir düzensiz göçmen krizi haziranda yaşandı. 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz'de bekletildi ve kriz İspanya'nın Valencia limanında gemiyi kabul etmesiyle aşıldı.

İtalya hükümeti, Kuzey Afrika çıkışlı Akdeniz'deki düzensiz göç nedeniyle, "görmezden gelip düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin sularından geçmesine müsade etmekle" Libya hükümetini, ortak bir çözüm bulamadığı için de AB'yi suçluyor.

