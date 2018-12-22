HABER

Avrupa'da yeni bir düzensiz göçmen krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

Malta ve İtalya, İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms'a ait bir geminin Akdeniz'de kurtardığı 313 düzensiz göçmeni ülkelerine almak istemiyor - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: "Benim cevabım net, İtalyan limanları kapalı" - Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps: "Salvini, bu yaptıklarından ve söylediklerinden çocukların utanacaktır" - İtalya Bayındırlık Bakanı Danilo Toninelli: "Open Arms olayında, Libya sularındaki yardımı İtalya koordine etmedi. Tıpkı Fransa, İspanya veya diğerlerinin de yapmadığı gibi. O zaman AB ne istiyor? Düzensiz göçmen krizine Avrupa'nın genelinden ortak bir cevap gerekiyor"

MADRİD (AA) - İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms, Malta ve İtalya hükümetlerinin, Akdeniz'de kurtarılan 313 düzensiz göçmeni ülkelerine almak istemediğini duyurdu.

Kuruluş, yaptığı açıklamada, Libya'nın Trablus kenti açıklarında, derme çatma teknelerden kurtardığı 313 düzensiz göçmenin bölgede kendilerine ait bir gemiye aktarıldığını belirtti.

Düzensiz göçmenlerin alınması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını kaydeden kuruluş, başvuralarının Malta ve İtalya hükümetleri tarafından reddedildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin gazetecilere bir açıklama yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de İtalyan limanlarının düzensiz göçmenlere kapalı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda aşırı sağcı Lig partisinin lideri olan Salvini, "Open Arms'ın İspanyol bayraklı gemisi, aldığı göçmenleri ilk Malta'ya bırakmak istedi. Malta doğrusunu yaparak, yeni doğmuş bir bebek ve annesini aldıktan sonra 'Hayır' dedi. Benim cevabım net, İtalyan limanları kapalı. İnsan tacirlerine ve onlara yardım edenlere, hazıra konanlara kapalı." diye konuştu.

Salvini'ye Twitter'dan cevap veren Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps, "Salvini, bu yaptıklarından ve söylediklerinden çocukların utanacaktır." ifadesine yer verdi.

Diğer yandan İtalya Bayındırlık Bakanı Danilo Toninelli de Twitter'dan, "Open Arms olayında, Libya sularındaki yardımı İtalya koordine etmedi. Tıpkı Fransa, İspanya veya diğerlerinin de yapmadığı gibi. O zaman AB ne istiyor? Düzensiz göçmen krizine Avrupa'nın genelinden ortak bir cevap gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de düzensiz göç vakaları bu yıl boyunca sık sık Avrupa Birliği (AB) içinde krize neden oldu. Son olarak İtalya ve Malta arasında başlayan ve daha sonra AB'ye de sıçrayan başka bir düzensiz göçmen krizi haziranda yaşandı. 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz'de bekletildi ve kriz İspanya'nın Valencia limanında gemiyi kabul etmesiyle aşıldı.

İtalya hükümeti, Kuzey Afrika çıkışlı Akdeniz'deki düzensiz göç nedeniyle, "görmezden gelip düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin sularından geçmesine müsade etmekle" Libya hükümetini, ortak bir çözüm bulamadığı için de AB'yi suçluyor.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Bahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesiBahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'daTÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa'da düzensiz göçmen krizi İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms İtalya malta

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli: Fırat’ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.