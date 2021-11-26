Avrupa'da yeni Fransız-İtalyan ittifakı

Anlaşmanın Merkel'in vedasının yaklaştığı dönemde yapılması dikkat çekiyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini hedefleyen anlaşmaya imza atmak üzere başkent Roma'daki cumhurbaşkanlığına bağlı Quirinal Sarayı'nda bir araya geldi. İmza töreninde yaptığı konuşmada Fransa ve İtalya'nın diplomatik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerde işbirliğini güçlendireceğini söyleyen Başbakan Draghi, anlaşmaya imza atılmasını ikili ilişkiler açısından "tarihi bir an" olarak nitelendirdi. Anlaşmaya imzalandığı yere atfen "Quirinal Anlaşması" adı verildi.

Anlaşmanın, Almanya'da yeni koalisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in vedasının ardından Berlin'deki yeni yönetimin daha içe dönük olacağını tahmin eden gözlemciler, Macron'un yeni bir eksen oluşturma niyetinde olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Fransa'nın Avrupa Birliği içindeki başlıca müttefiki şimdiye kadar Almanya'ydı. Ayrıca 16 yıldır iktidardaki Başbakan Merkel de Avrupa Birliği'nin öncü lideri olarak görülüyordu.

Reuters haber ajansına konuşan Fransız diplomatik kaynaklar ise Fransa'nın diplomatik önceliklerinde yeni bir eksen oluşturmak istediği değerlendirmelerini geri çevirdi. Fransız kaynak, "Avrupalı ortaklarımızla hiçbir zaman kıskançlık üçgeni oynamadık. İkili ilişkiler güçlü olduklarında birbirini tamamlıyor" diye konuştu.

Anlaşmanın detayları açıklanmadı

Savunma alanında da işbirliğinin güçlendirilmesini öngören anlaşmanın tüm detayları açıklanmadı. Ancak anlaşmanın ekonomik bağların güçlendirilmesini öngören bölümünün özellikle önem taşıdığı vurgulanıyor. Fransız şirketlerinin son dönemde İtalya'daki yatırımları artmıştı. Ancak İtalyan siyasetçiler, İtalyan girişimcilere Fransa'da daha az fırsat tanınmasından şikayet ediyor.

Fransa ve İtalya arasındaki anlaşmanın müzakereleri 2017 yılında başlamış, müzakereler 2018 yılında İtalya'da popülist bir hükümetin göreve gelmesinin ardından sekteye uğramıştı. Fransa-İtalya ilişkileri 2019 yılında daha da kötüleşirken Avrupa Birliği taraftarı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin başbakanlığa gelmesi Fransa'yı rahatlatmıştı.

Reuters/HS,BK

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