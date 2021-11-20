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Avrupa'da Yeni Kısıtlamalara Karşı Protestolar Büyüyor

20.11.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü enfeksiyonlarında artış kaydedilen Avrupa’da kısıtlamaları yeniden devreye girerken, yeni kurallara karşı tepkiler de büyümeye devam ediyor. Hollanda, Avusturya, Hırvatistan dahil Avrupa’da çeşitli ülkelerde büyük çaplı protestolar düzenlendi

Corona virüsü enfeksiyonlarında artış kaydedilen Avrupa’da kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkelerin sayısı artarken, önlem amaçlı yürürlüğe giren yeni kurallara karşı tepkiler de büyümeye devam ediyor. Hollanda, Avusturya, Hırvatistan dahil Avrupa’da çeşitli ülkelerde büyük çaplı protestolar düzenleniyor.

Hollanda’nın Rotterdam kentindeki protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Kentin en işlek noktasında biraraya gelen yüzlerce protestocu şiddet eylemlerine başvurdu. Onlarca kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, en az 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalip, çok sayıda otomobil ve bisikletin Cuma akşamı göstericiler tarafından parçalandığı, polis araçları dahil bazı araçların kundaklandığı ve birçok binaya taşlarla zarar verildiği olaylarda polis memurlarının “silahlarını devreye sokup ateş açmak zorunda kaldığını” belirtti. Grapperhaus’un açıklamasına göre, hastaneye kaldırılan iki gösterici ateşli silah sonucu yaralandı.

Hollanda Ferd Grapperhaus da protestocuların Rotterdam’da polise ve itfaiyecilere karşı “aşırı şiddet” kullanmasını “berbat bir durum” olarak nitelendirerek, “Toplumumuzda protesto etme hakkı çok önemlidir ancak dün akşam tanık olduğumuz şey tamamen kriminal bir davranıştı” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan 50’den fazla protestocunun yarısından fazlasının 18 yaşının altında olduğu belirtiliyor.

Avusturyalı protestoculardan “özgürlük” çağrısı

Avusturya’da da binlerce protestocu Viyana’da biraraya geldi. “Özgürlüğümüzü geri istiyoruz” sloganıyla toplanan göstericiler, Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni kısıtlamalara tepki gösterdi.

Viyena’da Heldenplatz Meydanı’ndaki protestoyu, ülkenin en büyük üçüncü partisi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi düzenledi. Partinin genel başkanı Herbert Kickl ise Corona virüsü test sonucu pozitif çıkması nedeniyle protestoya katılamadı.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg’in açıkladığı yeni önlemler arasında, 2022 yılı Şubat ayı itibariyle ülkedeki herkesin Corona virüsü aşısı olmasının zorunlu kılınması planı da var.

22 Kasım’dan itibaren de, tam doz aşı olmamış olanlara karşı kısıtlamalar yürürlüğe giriyor.

Nüfusunun yaklaşık üçte ikisi aşı olmuş olan Avusturya, Avrupa ülkeleri arasında aşılama oranının en düşük kaldığı ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Hırvatistan’da “Corona pasaportu” protestosu

Corona virüsü salgınında yeni dalgaların büyüdüğü Avrupa’da kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkelerin sayısı artıyor.

Bir taraftan, kısıtlamalara karşı protestolar da büyüyor.

Hırvatistan’da binlerce kişi, hükümetin Corona virüsüyle mücadeleyi amaçlayan yeni kurallarını protesto etti.

Yeni kurallar kapsamında “Corona virüsü pasaportu” uygulaması yürürlükte.
Bu kurala göre, kamu binalarına yalnızca Corona virüsü aşısı olanlar, son 6 ay içinde enfeksiyonu atlatanlar ya da son 48 saat içinde Corona virüsü test sonucu negatif çıkanlar girebiliyor.

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