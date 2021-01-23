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Avrupa'da Yeni Tür Corona Paniği: Sınırlar Kapanıyor

23.01.2021 01:13 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da Yeni Tür Corona Paniği: Sınırlar Kapanıyor

İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya versiyonları Avrupa'da hızla yayılan yeni tip Corona virüsü Avrupa'da panik yaratmaya devam ediyor. AB liderler zirvesinin ardından, Birlik üyesi ülkeler, Schengen sınırları içi ve dışına giriş-çıkışlar konusunda yeni önlemler almaya başladı

İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya versiyonları Avrupa'da hızla yayılan yeni tip Corona virüsü Avrupa'da panik yaratmaya devam ediyor. AB liderler zirvesinin ardından, Birlik üyesi ülkeler, Schengen sınırları içi ve dışına giriş-çıkışlar konusunda yeni önlemler almaya başladı. Belçika yurt dışı seyahatleri yasakladı, AB ülkeleri sınırlarda test zorunluluğu getirdi, Fransa kumaş maske kullanılmaması çağrısı yaptı. Pfizer'ın 5 dozluk aşıyı 6 doza çıkarması ve aşı dağıtımındaki önemli gecikmeler de ilaç firması ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirdi.

Agence France-Presse (AFP) tarafından yayınlanan son rapora göre, Corona virüsü salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana 2 milyon 92 bin kişinin hayatına mal oldu. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Corona virüsünün İngiltere varyantı en az 60 ülke ve bölgeyi etkileyerek yayılmaya devam ederken, daha yavaş yayılan Güney Afrika varyantı 23 ülkede görüldü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip virüsün daha öldürücü olduğunu açıklaması da paniği arttırdı. İngiltere'nin yanı sıra tüm AB ülkelerinde ek önleyici tedbirler alınmaya başlandı.

Belçika'da yurtdışına seyahat yasağı

Belçika, Covid-19 salgını ve Corona virüsü varyantları karşısında önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 1 Mart'a kadar, 1 ay süreyle AB ülkeleri dahil olmak üzere, zorunlu olmayan tüm yurt dışı seyahatleri yasakladı. Hükümet, zorunlu olmadığı düşünülen geziler arasında turizm ve eğlence amaçlı gezileri saydı. Sınırlarda kontrolların yapılacağını duyuran hükümet, bu yasağa uymayanlara para cezası verileceğini de belirtti.

Fransa, Almanya ve İtalya ile koordineli olarak, 23 Ocak Cumartesi gecesinden itibaren, AB üyesi ülkelerden hava ve deniz yoluyla Fransa'ya giren yolcuara "negatif PCR testini" ve 1 hafta karantinayı zorunlu kılacak.

Almanya'da 50 bin eşiğini aştı

Almanya'nın Hesse (batı) eyaletindeki yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Almanya'da ilk kez, Brezilya'dan dönen bir Alman vatandaşında, Brezilya varyantı virüs tespit edildiğini açıkladı. Bölgesel Sosyal İşler Bakanı Kai Klose gazetecilere verdiği demeçte, bu kişinin, Brezilya'dan uçakla döndüğü gün yapılan testte, son derece bulaşıcı olduğu düşünülen Brezilya türü virüse yakalandığı tespit edildi.

Robert Koch Sağlık İzleme Enstitüsü (RKI) tarafından Almanya'da Covid-19'un neden olduğu toplam ölüm sayısının Cuma günü 50 bin eşiğini geçtiği açıklandı. Enstitü, salgının başından bu yana toplam 50 bin 642 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Geçen haftaya göre son 24 saatte toplam 859 kişi öldü. Almanya, okulların, zorunlu olmayan işletmelerin, barların, restoranların ve kültürel mekanların kapatılması ve tıbbi maske takma zorunluluğu da dahil olmak Covid karşıtı önlemlerini 14 Şubat'a kadar uzattı.

Başbakan Angela Merkel, Corona virüsüyle mücadele konusunun tartışıldığı AB liderler zirvesinin ardından Cuma günü yaptığı açıklamada, salgını durdurmak için daha da sert kararlar alabileceğini belirterek, "Sınırların kapatılması konusunu da göz ardı edemeyiz. Ancak bunu AB ile işbirliği içinde önlemek istiyoruz" dedi.

Fransa'da aşılanan 9 kişi yaşamını yitirdi

Aşılama kampanyasının sonuçlarını izlemekle görevli Fransız Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), ülkede Pfizer-BioNTech tarafından üretilen Covid-19 aşısı yapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. Ancak ANSM, bu ölüm vakalarının "yaşlı ve ağır tedavi altında olan" kişiler olduğunu, ölümlerin aşı ile bağlantılı olduğunu ortaya koyacak bir veri bulunmadığını açıkladı.

Ülkede her gün 300'e yakın yeni İngiliz türü mutasyona uğrayan virüs türüne rastlandığını kaydeden Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Virüsün daha hızlı bulaşıcı türlerinin ortaya çıkması nedeniyle, kumaş maskelerin filtreleme etkisinin yetersiz olduğunu" belirterek, bu maskelerin kullanılmamasını istedi. Doktorlar Akademisi de, işe gitmek için metro kullanan yolculardan "virüsün yayılmaması için metrolarda konuşmamalarını" salık verdi. Doktorlar, yeni tip virüsten korunmak için sosyal mesafenin de 1 metreden 2 metreye çıkarılmasını önerdi.

Virüsün yayılma hızı düşürülemeyen ülkede son 24 saat içinde hastanelerde 323 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 292 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkedeki vaka sayısı 3 milyon eşiğini aşarak 3 milyon 11 bin 257'ye ulaştı. Ölü sayısı da 72 bin 647 oldu. Virüs nedeniyle kapatılan okul sayısı da yeni tip virüsle 3 katına çıktı.

İspanya ve Portekiz'de de kısıtlamalar

İspanya'da Madrid bölgesi, 22.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bar ve restoranlar için kapanış saatini de 21.00'e çekti. Yıl sonu kutlamalarının ardından ülkede salgın rakamları da yükselişe geçti. Sağlık yetkilileri, son iki hafta içinde, hastaneye yatışlarda yüzde 82, yoğun bakım kabullerinde ise yüzde 60 oranında keskin artış tespit etti.

Portekiz'de kreşler, okullar ve üniversiteler iki hafta süreyle kapanacak ve yeni varyant yoluyla bulaşma riskini azaltmak için İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşlar Cumartesi'den itibaren askıya alınacak.

Pfizer ve Astra-Zeneca ile aşı kavgası

Bu arada Pfizer-BioNTech firmalarının, AB ile yaptığı anlaşmadan daha düşük seviyede aşı dağıtımı gerçekleştirmesi AB ülkelerinde tepkiye yol açtı. Teslimat gecikmesini duyuran Amerikan ilaç firması, "Belçika'nın Puurs kentindeki fabrikasında üretim kapasitesini artırabilmek için gerçekleştirilen bir dizi değişiklik nedeniyle teslimatta gecikmeler yaşandığını, ancak 2021'in ilk çeyreğinde taahhüt edilen dozların planlandığı gibi teslim edilmesini sağlayacaklarını" açıkladı.

AB liderlerinin video konferans yoluyla yaptıkları zirvede uzun tartışmalara neden olan gecikme dolayısıyla İtalya gibi bazı üyeler firma aleyhinde suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Pfizer'ın bir aşı şişesinden 5 doz değil, 6 doz aşı elde edilebileceği, israfı önlemek amacıyla bu dozların da kullanılması açıklaması da AB içinde tepki yarattı. Firmanın 5 yerine 6 doz hesabı yapması ve yüzde 20 daha düşük sayıda aşı teslimatı yapılacağını açıklaması tepkilere yol açtı.

Pfizer'ın ardından Cuma günü de, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne ilk aşı sevkiyatlarının Brüksel ile kararlaştırılan miktarlardan daha düşük olacağını söyledi.

Anglo-İsveç laboratuvar sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki tedarik zincirimizdeki bir üretim tesisinde düşük verim nedeniyle ilk hacimler beklenenden daha düşük olacak. Ancak Şubat ve Mart aylarında Avrupa Birliği'ne on milyonlarca doz göndereceğiz. Çünkü üretim kapasitemizi arttırıyoruz" dedi.

AB İlaç Ajansı, önümüzdeki hafta toplanarak AstraZeneca aşısına onay verecek

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