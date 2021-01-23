Avrupa'da Yeni Tür Corona Paniği: Sınırlar Kapanıyor

İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya versiyonları Avrupa'da hızla yayılan yeni tip Corona virüsü Avrupa'da panik yaratmaya devam ediyor. AB liderler zirvesinin ardından, Birlik üyesi ülkeler, Schengen sınırları içi ve dışına giriş-çıkışlar konusunda yeni önlemler almaya başladı. Belçika yurt dışı seyahatleri yasakladı, AB ülkeleri sınırlarda test zorunluluğu getirdi, Fransa kumaş maske kullanılmaması çağrısı yaptı. Pfizer'ın 5 dozluk aşıyı 6 doza çıkarması ve aşı dağıtımındaki önemli gecikmeler de ilaç firması ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirdi. Agence France-Presse (AFP) tarafından yayınlanan son rapora göre, Corona virüsü salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana 2 milyon 92 bin kişinin hayatına mal oldu. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Corona virüsünün İngiltere varyantı en az 60 ülke ve bölgeyi etkileyerek yayılmaya devam ederken, daha yavaş yayılan Güney Afrika varyantı 23 ülkede görüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip virüsün daha öldürücü olduğunu açıklaması da paniği arttırdı. İngiltere'nin yanı sıra tüm AB ülkelerinde ek önleyici tedbirler alınmaya başlandı.

Belçika'da yurtdışına seyahat yasağı Belçika, Covid-19 salgını ve Corona virüsü varyantları karşısında önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 1 Mart'a kadar, 1 ay süreyle AB ülkeleri dahil olmak üzere, zorunlu olmayan tüm yurt dışı seyahatleri yasakladı. Hükümet, zorunlu olmadığı düşünülen geziler arasında turizm ve eğlence amaçlı gezileri saydı. Sınırlarda kontrolların yapılacağını duyuran hükümet, bu yasağa uymayanlara para cezası verileceğini de belirtti. Fransa, Almanya ve İtalya ile koordineli olarak, 23 Ocak Cumartesi gecesinden itibaren, AB üyesi ülkelerden hava ve deniz yoluyla Fransa'ya giren yolcuara "negatif PCR testini" ve 1 hafta karantinayı zorunlu kılacak. Almanya'da 50 bin eşiğini aştı Almanya'nın Hesse (batı) eyaletindeki yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Almanya'da ilk kez, Brezilya'dan dönen bir Alman vatandaşında, Brezilya varyantı virüs tespit edildiğini açıkladı. Bölgesel Sosyal İşler Bakanı Kai Klose gazetecilere verdiği demeçte, bu kişinin, Brezilya'dan uçakla döndüğü gün yapılan testte, son derece bulaşıcı olduğu düşünülen Brezilya türü virüse yakalandığı tespit edildi.

Robert Koch Sağlık İzleme Enstitüsü (RKI) tarafından Almanya'da Covid-19'un neden olduğu toplam ölüm sayısının Cuma günü 50 bin eşiğini geçtiği açıklandı. Enstitü, salgının başından bu yana toplam 50 bin 642 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Geçen haftaya göre son 24 saatte toplam 859 kişi öldü. Almanya, okulların, zorunlu olmayan işletmelerin, barların, restoranların ve kültürel mekanların kapatılması ve tıbbi maske takma zorunluluğu da dahil olmak Covid karşıtı önlemlerini 14 Şubat'a kadar uzattı. Başbakan Angela Merkel, Corona virüsüyle mücadele konusunun tartışıldığı AB liderler zirvesinin ardından Cuma günü yaptığı açıklamada, salgını durdurmak için daha da sert kararlar alabileceğini belirterek, "Sınırların kapatılması konusunu da göz ardı edemeyiz. Ancak bunu AB ile işbirliği içinde önlemek istiyoruz" dedi. Fransa'da aşılanan 9 kişi yaşamını yitirdi Aşılama kampanyasının sonuçlarını izlemekle görevli Fransız Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), ülkede Pfizer-BioNTech tarafından üretilen Covid-19 aşısı yapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. Ancak ANSM, bu ölüm vakalarının "yaşlı ve ağır tedavi altında olan" kişiler olduğunu, ölümlerin aşı ile bağlantılı olduğunu ortaya koyacak bir veri bulunmadığını açıkladı.

Ülkede her gün 300'e yakın yeni İngiliz türü mutasyona uğrayan virüs türüne rastlandığını kaydeden Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Virüsün daha hızlı bulaşıcı türlerinin ortaya çıkması nedeniyle, kumaş maskelerin filtreleme etkisinin yetersiz olduğunu" belirterek, bu maskelerin kullanılmamasını istedi. Doktorlar Akademisi de, işe gitmek için metro kullanan yolculardan "virüsün yayılmaması için metrolarda konuşmamalarını" salık verdi. Doktorlar, yeni tip virüsten korunmak için sosyal mesafenin de 1 metreden 2 metreye çıkarılmasını önerdi. Virüsün yayılma hızı düşürülemeyen ülkede son 24 saat içinde hastanelerde 323 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 292 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkedeki vaka sayısı 3 milyon eşiğini aşarak 3 milyon 11 bin 257'ye ulaştı. Ölü sayısı da 72 bin 647 oldu. Virüs nedeniyle kapatılan okul sayısı da yeni tip virüsle 3 katına çıktı. İspanya ve Portekiz'de de kısıtlamalar İspanya'da Madrid bölgesi, 22.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bar ve restoranlar için kapanış saatini de 21.00'e çekti. Yıl sonu kutlamalarının ardından ülkede salgın rakamları da yükselişe geçti. Sağlık yetkilileri, son iki hafta içinde, hastaneye yatışlarda yüzde 82, yoğun bakım kabullerinde ise yüzde 60 oranında keskin artış tespit etti.