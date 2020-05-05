Avrupa'da Yeni Turizm Düzenlemeleri Yolda

Mirror gazetesi, Türk yetkililerin İngilizler’e ve diğer turistlere uygulamaya hazırlandığı bir sağlık sertifikasını haberine taşıdı. Haberde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Türkiye, en geç Mayıs’ın ikinci haftası normalleşme fazına geçecek” sözlerine yer verildi. Gazete, Ersoy’un tüm turizm sektöründe devreye girecek yeni kurallarla birlikte İngilizler dahil her tatilcinin ellinde sağlık durumunu gösteren resmi bir belge olacağı şeklindeki sözlerini aktardı.

Birçok turizm ülkesinin, tatil köylerindeki ortak alanlarda, iki metre mesafe kuralını uygulama planları, İngiliz basınının paylaştığı haberler arasında.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde yaşanan mali kaybın telafisi için sürdürülebilir yeni yöntemler arayışı başladı. Sosyal mesafe uygulamasının salgınla mücadelede işe yaradığını gösteren veriler sonucu otellerde, plajlarda ve tarihi alanlarda bu uygulamanın öne çıkması bekleniyor.

Habere göre sertifika sistemi turizmin üç temel alanı; taşımacılık, tesisler ve yolcular için ayrı ayrı uygulanacak. Bakan’ın açıkladığı bu bağışıklık sertifikası, uluslararası ziyaretçilerden de istenecek.

Gazeteye göre Bakan Ersoy, geliştirdikleri bu yöntemin dünya çapında örnek olacağını söyledi ve turizm sektöründeki sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla projenin Mayıs’ın ilk haftasında son halini alacağını belirtti.

İngiltere’de yurtdışı seyahatlerine “zorunlu haller” dışında kısıtlama sürüyor

İngiliz Dışişleri Bakanlığı 15 Nisan’dan itibaren yurtdışına zorunlu haller dışında 30 gün süreyle seyahat uyarıları koymuştu. Ancak zorunlu haller dışında seyahat yasaklarının süresiz olarak güncellenmesi tatilcilere bu belirsizlikle ilgili verilecek yanıt konusunda Bakanlar üzerinde baskıya neden oldu.

Kısa adı ‘Which?’ olan tüketici grubu, yurtdışı kısıtlamalarının, süresiz şekilde güncellenmesinin tatilcilerin kafasını karıştırdığı yorumunu yaptı.

İngiltere’de Corona virüsüyle gelen kısıtlamalar çerçevesinde halka ‘‘zorunlu haller’’ dışında sokağa çıkmaması öneriliyor. Zorunlu haller kapsamına yiyecek ve ilaç alışverişiyle günde bir kez yapılmasına izin verilen spor faaliyetleri dahil. Öncelikli işlerde çalışanların işe gitmesine de izin veriliyor.