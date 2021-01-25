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Avrupa'da yeşil enerji fosil enerjiyi geride bıraktı

25.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da yeşil enerji fosil enerjiyi geride bıraktı

Avrupa enerji üretiminde güneş, rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen enerji miktarı fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını geride bıraktı.

Avrupa enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji miktarı fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını geçen yıl ilk kez geride bıraktı.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre İngiliz düşünce kuruluşu Ember ile Alman düşünce kuruluşu Agora Energiewende'nin yaptığı ortak araştırma bu sonucu ortaya koydu.

Araştırmada Avrupa'da geçen yıl üretilen enerjinin yüzde 38'i rüzgar, güneş, su ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan ise toplam üretilen enerjinin sadece yüzde 37'si temin edildi. Araştırma raporunda uzmanlar bu sonucu "Avrupa'nın temiz enerjiye geçişinde önemli bir kilometre taşı" olarak niteledi.

Yeşil enerjide birinci Danimarka

Avrupa ülkeleri arasında enerji üretiminin yüzde 62'sini rüzgar ve güneşten karşılayan Danimarka yeşil enerjide başı çekiyor. İrlanda, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İspanya'da da geçen yıl yeşil enerjinin toplam payının büyük bir artış kaydettiği görülüyor.

Rüzgar ve güneş enerjisinde bu artış kaydedilirken, kömür santrallerinden elde edilen enerjinin azaldığı öğrenildi. Rapora göre kömür santrallerinden sağlanan elektrik enerjisinin miktarı 2015 yılına göre yarıya düştü. Geçen yıla göre düşüş ise raporda yüzde 20 olarak ifade edildi.

Agora Energiewende Direktörü Patrick Graichen konuyla ilgili açıklamada kömür enerjisinin en pahalı enerji haline geldiğini söyledi. Karbondioksit salımı nedeniyle ödenen ücretin arttığına dikkat çeken Graichen koronavirüs pandemisinin de yeşil enerjiye geçiş trendine ivme kazandırdığını söyledi. Graichen yenilenebilir enerji tesislerinin arttığını ve kömür kullanımındaki azalmanın pandemi sonrasında da devam edeceğini belirtti.

dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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