Avrupa'da yine kış saati tartışması

Avrupa'da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise son bulmuş değil.Avrupa’da saatler 24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece bir saat geri alınacak ve kış saatine geçilecek. Ancak kıtada saat değişikliği uygulamasıyla ilgili tartışmalar son bulmuş değil.

2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Avrupa Parlamentosu yaz ya da kış saatinden birinin seçilip onda kalınmasını istemişti. Ancak uygulamadan çıkıp çıkmayacaklarına üye devletlerin karar vermesi gerekiyor. Bunun ise yakın vadede gerçekleşmesi beklenmiyor.

Yakın vadede gündeme gelmesi beklenmiyor

Avrupa Birliği diplomatlarından alınan bilgiye göre Almanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da konu pek gündeme gelecek gibi görünmüyor. Diplomatlar AB'nin daha acil konuları olduğunu ifade ediyorlar. AB Konseyi de Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararına ilişkin bir pozisyona sahip olmadıklarını bunun için üye devletler arasında bir çoğunluğun oluşması gerektiğini açıkladı.