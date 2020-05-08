Avrupa'da Zafer Günü: Berlin 75 yıl önce nasıl düştü?

Naziler, Sovyet güçleri karşısında asker ve mühimmat bakımından çok zayıftı. Yapabilecekleri tek şey, Sovyet güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmaktı.

Tüm bunlar olurken Adolf Hitler kenti terk etmeyi reddeti ve son günlerini kent merkezinde "Fuhrerbunker" adı verilen sığınağında geçirdi.

Toplam 1,5 buçuk milyon Sovyet askeri Berlin'i kuşatarak saldırıya geçti. Bu, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın son büyük taarruzuydu.

Ama artık Adolf Hitler'in Almanyası diz çökmüştü. Doğu ve güneyden saldıran iki Sovyet birliğinin karşısında, tükenmiş ve organize olmayan bir garnizon vardı.

30 Nisan 1945'te, Eva Braun'la evlenmesinden bir gün sonra, Hitler intihar etti. Cesedi sığınaktan çıkarılarak yakınlarda, bir bombanın açmış olduğu bir kratere gömüldü.

Bundan kısa bir süre sonra Sovyet güçleri, büyük bir smebolik öneme sahip Reichstag binasını ele geçirdi. Şu anda da Almanya Parlamentosu'na ev sahipliği yapan Reichstag, Nazi dönemi öncesi de (Weimar Cumhuriyeti) parlamentonun toplanma yeriydi.

Sovyet askerlerinin Reichstag'ın üzerine SSCB bayrağı diktikleri bu fotoğraf 2. Dünya Savaşı'nın sembolik karelerinden biri oldu.

Berlin resmi olarak 2 Mayıs'ta teslim oldu ama Avrupa'da çatışmalar 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs'a kadar sürdü.

Berlin tam bir harabeye dönmüştü. İşgalci Sovyet güçleri halka ekmek ve diğer temel malzemeleri dağıtıyordu ancak bazı askerler sivllere karşı suçlar da işledi.

Berlin 2. Dünya Savaşı sonrası, savaşı kazanan Müttefik güçlerce paylaşıldı.

Siviller enkazları kaldırıp kenti yeniden hayata döndürmeye çalışırken; ABD, İngiltere ve SSCB savaşın bitiminden birkaç ay sonra savaş sonrası süreci inşa etmek üzere Berlin yakınlarındaki Potsdam'da buluştu.