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Avrupa'daki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Christchurch'te yaşanan terör saldırıları nedeniyle Avrupa'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı esnasında güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü - Terörist saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Müslümanlar için Avrupa genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı - Londra'da Müslüman ve Hrıstiyanlar anma töreni düzenledi

VİYANA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırıları nedeniyle Avrupa'da polis ekipleri birçok camide cuma namazı esnasında güvenlik önlemleri aldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin ölümüne neden olan terör saldırıları, aşırı sağcı söylemin artış gösterdiği Avrupa'da bugün kılınan cuma namazlarında güvenlik önlemlerinin arttırılmasına neden oldu.

Londra, Viyana ve Amsterdam gibi kentlerdeki büyük camilerde başta polis devriyesi olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri dikkati çekti.

- Avusturya ve Hollanda'da gıyabi cenaze namazı

Polis, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İslami mimariyle inşa edilmiş tek cami olan Viyana İslam Merkezi'nde güvenlik önlemi aldı.

Olası bir terör saldırısına karşı kurşun geçirmez yelek ve ağır silahlarla hazır bekleyen güvenlik güçleri, namazın sona ermesinin ardından caminin bulunduğu bölgeden ayrıldı.

Öte yandan, ülke genelindeki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Viyana İslam Federasyonuna bağlı bütün camilerde, terör saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Hollanda Adalet Bakanından güvenlik açıklaması

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hollanda'nın güvenlik risklerine karşı her zaman tetikte olduğunu söyledi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), sürekli camilerin bağlı olduğu federasyon ile iletişim içerisinde olduklarını ifade eden Grapperhaus, cami ve sinagoglara yönelik tehditlere karşı da sürekli tetikte olduklarını belirtti.

Ülkede bazı camilerde vakıfların talebi üzerine cuma namazında polis koruması da yer aldı.

Bu arada, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı camilerde cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey Belediye Başkanları da dayanışma için cuma namazı sonrası bazı camileri ziyaret etti.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, ziyaret sırasında, somut bir tehdit olmadığını fakat toplumun yaşadığı duygulardan dolayı kentte bulunan camilerin etrafında farklı güvenlik önlemlerinin alınacağını kaydetti.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb de istek üzerine özellikle bugün mescit ve camilerin etrafında polis devriyesi görüleceğini belirtti.

Ülkede bazı belediyelerde bayraklar yarıya indirildi.

- Londra'da anma töreni

İngiltere’nin başkenti Londra'daki camilerin önünde de güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kentteki en büyük camilerden olan Doğu Londra Camisi önünde cuma namazı sırasında polis devriye gezdi. Ayrıca cami cemaatinin de kendi güvenlik önlemini alması dikkati çekti.

Cami önünde de Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın öncülüğünde, İngiltere Müslüman toplumunun önde gelen isimleri ile Hristiyan din adamlarının da katıldığı bir anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Londra Piskoposu Sarah Mullally, bu tür saldırıların kınanması gerektiğini belirterek, "Hep beraber din kaynaklı nefrete karşı durmalı ve inanç özgürlüğünün yanında olmalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Han da saldırıyı kınarken, medyaya da sorumluluk düştüğünü, Müslümanlara yönelik kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Londra'da güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyleyen Sadık Han, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde mescit ve camilerin etrafında polis devriyesi görülecek." diye konuştu.

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