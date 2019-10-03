HABER

Avrupa'daki düzensiz göç krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 21:01 | Son Güncelleme

Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de düzensiz göç konusunda ortak inisiyatif alma kararı verdi

ATİNA (AA) - Yunanistan, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Doğu Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele için Avrupa Birliği (AB) içerisinde ortak inisiyatif üstlenme kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY'nin "Eastern Mediterranean Migration Route Initiative" başlığı altında hazırladığı ve gelecek hafta AB Adalet ve İçişleri Konseyine sunmayı planladığı inisiyatifin amacının Doğu Akdeniz'de düzensiz göç akınlarından birinci derecede etkilenen ülkelere daha fazla destek ve finansman sağlanması olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY'nin, AB-Türkiye Anlaşması'nı desteklediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Üç ülke, insan taciri ağlarının kökünden sökülmesi, Avrupa'ya yeni yasa dışı yolların oluşmasının engellenmesi ve geri dönüşlerin güvence altına alınması çerçevesinde AB-Türkiye Anlaşması'nın sonuç verici şekilde uygulanmasını destekliyor. Üç ülke Avrupa Birliği’ni ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz ülkelerine daha fazla kaynak sağlanmasını olumlu şekilde değerlendirmeleri ve AB’nin 2021-2026 bütçe tasarısının oluşturulması öncesinde, mülteci ve sığınmacı kriziyle mücadeleye daha fazla finans sağlamayı taahhüt etmeleri konusunda cesaretlendirmektedir."

İnisiyatif kararının gelecek hafta Lüksemburg'da Adalet ve İçişleri Konseyine sunulduktan sonra resmiyet kazanacağı kaydedildi.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacakMeteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak
AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göç ortak inisiyatif

En Çok Okunan Haberler

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

İlginizi Çekebilir

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.