Avrupa’daki Sıcak Hava Dalgası Grönland Buzulu’nu Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler, Avrupa’yı bu hafta vuran sıcak hava dalgasının Grönland’a doğru ilerlediği ve bunun dünyanın en büyük ikinci buz kütlesinde rekor düzeyde erimeye yol açacağı uyarısında bulundu.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Clare Nullis, Kuzey Afrika’dan yukarı doğru hareket eden sıcak havanın Perşembe günü sadece Avrupa’da sıcaklık rekoru kırmakla kalmayıp, bugüne kadar görülen sıcaklıkları 2,3 hatta 4 derece geçtiğini vurguladı.

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler merkezinde olağan basın toplantısında konuşan Nullis, “Tahminlere göre, ki bu endişe verici, atmosferdeki akış bu sıcaklığı Grönland’a doğru taşıyacak” dedi.

Sözcü, “Bunun sonucunda yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Bu da Grönland’daki buzul kütlesinin daha hızlı bir şekilde erimesine yol açacak. 2012’deki erime düzeyini geride bırakacak mı bilmiyoruz ama ona yakın” uyarısında bulundu.

Sözcü Nullis, Grönland buzulunun yüzeyinin kütlesindeki artış ve azalmayı ölçen Danimarka Kutup Portalı’ndan alınan verilere atıfta bulunarak, “Sadece Temmuz ayında yüzeyde meydana gelen erime sebebiyle 160 milyar ton buz kaybı oldu. Bu 64 milyon olimpik yüzme havuzunun büyüklüğüne denk. Sadece Temmuz ayında ve sadece yüzeydeki erimeden söz ediyoruz. Buna okyanustaki erime dahil değil” dedi.