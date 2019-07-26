HABER

Avrupa’daki Sıcak Hava Dalgası Grönland Buzulu’nu Tehdit Ediyor

26.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Avrupa’yı bu hafta vuran sıcak hava dalgasının Grönland’a doğru ilerlediği ve bunun dünyanın en büyük ikinci buz kütlesinde rekor düzeyde erimeye yol açacağı uyarısında bulundu

Avrupa’daki Sıcak Hava Dalgası Grönland Buzulu’nu Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler, Avrupa’yı bu hafta vuran sıcak hava dalgasının Grönland’a doğru ilerlediği ve bunun dünyanın en büyük ikinci buz kütlesinde rekor düzeyde erimeye yol açacağı uyarısında bulundu.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Clare Nullis, Kuzey Afrika’dan yukarı doğru hareket eden sıcak havanın Perşembe günü sadece Avrupa’da sıcaklık rekoru kırmakla kalmayıp, bugüne kadar görülen sıcaklıkları 2,3 hatta 4 derece geçtiğini vurguladı.

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler merkezinde olağan basın toplantısında konuşan Nullis, “Tahminlere göre, ki bu endişe verici, atmosferdeki akış bu sıcaklığı Grönland’a doğru taşıyacak” dedi.

Sözcü, “Bunun sonucunda yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Bu da Grönland’daki buzul kütlesinin daha hızlı bir şekilde erimesine yol açacak. 2012’deki erime düzeyini geride bırakacak mı bilmiyoruz ama ona yakın” uyarısında bulundu.

Sözcü Nullis, Grönland buzulunun yüzeyinin kütlesindeki artış ve azalmayı ölçen Danimarka Kutup Portalı’ndan alınan verilere atıfta bulunarak, “Sadece Temmuz ayında yüzeyde meydana gelen erime sebebiyle 160 milyar ton buz kaybı oldu. Bu 64 milyon olimpik yüzme havuzunun büyüklüğüne denk. Sadece Temmuz ayında ve sadece yüzeydeki erimeden söz ediyoruz. Buna okyanustaki erime dahil değil” dedi.

Binlerce yılda biriken kar tabakalarının buza dönüşüp sıkışmasıyla oluşan Grönland Buzulu adanın yüzde 80’ini kaplıyor. Buz kütlesinin üst kısmı 3 bin metreyi buluyor. Buzulun toplam hacmi de yaklaşık 2 milyon 900 bin kilometreküp.

Kutup Portalı adlı internet sitesine göre, bu buzulun tamamen erimesi dünyadaki deniz seviyesini 7 metre yükselteceği anlamına geliyor. Grönland bu yıl Haziran ayına kadar olağandışı hava koşulları yaşamadı ancak buz kütlesi son haftalarda hızlı bir şekilde eriyor.

Sözcü Nullis, sıcak hava dalgasının 15 Temmuz itibariyle kayıtlardaki en düşük seviyeye inen Arktik buzulun boyutunu da etkilediği konusunda uyarıda bulundu. Sözcü, gittikçe daha sık görülen yoğun sıcak hava dalgalarının insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü, “Bu kez sadece sıcaklık rekorlarının kırılmakla kalmadığı, paramparça olduğu bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldıNijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
Etek Altı Fotoğrafa Almanya’da Hapis Cezası YoldaEtek Altı Fotoğrafa Almanya’da Hapis Cezası Yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

İran gemisi Hazar Denizi'nden imdat çağrısı gönderdi

Hazar Denizi'nden imdat çağrısı!

Suriye: Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz

Suriye: Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz

'Boş ol' diyerek boşanma resmen yasaklandı!

'Boş ol' diyerek boşanma resmen yasaklandı!

Economist: AB kendini mahçup hissetmeli!

Economist: AB kendini mahçup hissetmeli!

2003 yılından bu yana bir ilk! İdam infazları geri geliyor

2003 yılından bu yana bir ilk! İdam infazları geri geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.