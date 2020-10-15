Avrupa’daki Yeni Corona Önlemleri Borsaları Endişelendirdi

Avrupa'da borsalar, İngiltere ve Fransa’da Corona virüsü salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için getirilen yeni önlemler ve Brexit ticaret müzakerelerinin girdiği çıkmaz nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyesine indi.
Ancak uzmanlar, piyasalarda son üç haftadır yaşanan en büyük gerilemeyi temel bir yön değişimi olarak değil, bir duraksama olarak görüyor. Mali hizmetler firması TD Securities'in Avrupa döviz stratejisi sorumlusu Ned Rumpeltin, "Amerika'daki başkanlık seçimleri yaklaşırken bu gibi hareketlenmelere gereğinden fazla anlam yükleme konusunda dikkatli olmalıyız. Şu anda genel olarak riskten uzak durma hissi hakim. Genel eğilimler ve izlenen yöne ilişkin olarak bugün bir değişim yaşandığını gözlemlemiyorum" şeklinde konuştu.
Uzakdoğu'daki düşüş eğilimini izleyen Avrupa'nın önde gelen tüm borsaları, yüzde 2 ya da daha yüksek oranda değer kaybetti. Wall Street de Salı gününü düşüşle kapamıştı.
Uzmanlara göre Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının Avrupa çapında artması sonrasında alınan yeni sıkı önlemler ve iki ayrı firmanın yürüttüğü Corona aşısı çalışmalarında yaşanan sorunlar nedeniyle aşının yakın zamanda piyasaya çıkacağına ilişkin sinyallerin kesilmesi, borsalara olumsuz yansıdı.
Amerika'da ise 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce pandeminin ağır darbe indirdiği ekonomiyi canlandırmak için yeni bir teşvik paketinin kabul edilmesi umutları ise Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in anlaşmaya varmanın zor olduğunu söylemesiyle birlikte suya düştü.
Mali hizmetler firması MUFG'den Derek Halpenny, tüm bu gelişmelerin dördüncü çeyrekte ekonominin daha büyük bir darbe alacağına işaret ettiğini, piyasa fiyatlandırmasında ayarlamalar yapmak gerekebileceğini söyledi.
Avrupa'da STOXX 600 endeksi yüzde 2,1 düşüşle son iki haftanın en büyük değer kaybına uğrarken Londra ve Paris borsaları yüzde 2 ila 2,2; Frankfurt ve Milano borsalarıysa yüzde 2,6 ila 2,7 oranında değer kaybetti.
Brexit AB Zirvesi gündeminde
Avrupalı liderlerin bugün başlayan ve iki gün sürecek olan zirvesi, AB ve İngiltere'nin balıkçılık kotaları ve rekabetin güvence altına alınması gibi alanlarda bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı bir ortamda yapılıyor. Taraflar, İngiltere'nin Brexit geçiş süreci 31 Aralık'ta sona ermeden önce ticaret anlaşmasına varmaya çalışıyor.
Öte yandan yatırımcılar, bu yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda yapılacak olan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık ortak toplantısı çerçevesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın küresel ekonomiye ilişkin açıklamalarına odaklanıyor.
Uzakdoğu'da ise Japon Nikkei endeksi yüzde yarım, Hong Kong ve Hindistan borsalarıysa yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla günü kapattı.
Alman devlet tahvilleri de yatırımcıların yeniden güvenli limanlara sığınmaya çalışmasıyla birlikte Corona salgınının küresel piyasalarda erimeye yol açtığı Mart ayından bu yana en düşük getiriyi sağladı.
Corona virüsü vakalarının birçok ülkede yeniden yükselişe geçmesi, petrol fiyatlarının düşmesine de yol açtı.
Brent ham petrolün fiyatı varil başına 42,31 dolara, West Texas Intermediate ham petrolüyse varil başına 39,97 dolara geriledi. Altın ve bakır gibi sanayi metallerinin fiyatlarıysa sabit seyretti.
Ekonomi tökezledi Wall Street düştü
Amerika'da borsalar, işsizlik başvurusu sayılarındaki beklenmedik artış nedeniyle Perşembe gününe düşüşle başladı. Bundan bir gün önce de Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in seçimlerden önce mali yardım yapılmayacağına ilişkin açıklaması gelmişti.
ABD Çalışma Bakanlığı, 10 Ekim'de sona eren hafta içinde, mevsimsel ayarlamalarla birlikte 898 bin kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu açıklandı. Reuters haber ajansının anketine katılan iktisatçılarsa bu rakamın 825 bin seviyesinde olacağını tahmin etmişti.
Bir başka raporsa New York eyaletinde imalatın Ekim ayında beklenenden daha çok düştüğünü ortaya koydu.
ABD ekonomisini destekleyecek yeni tur mali yardımların geleceği umudu, Wall Street'in son dönemde yükselmesine neden olmuş, 2 Eylül'de rekor seviyede kapanış yapan S&P 500 ve NASDAQ endeksleri, yakaladıkları bu en yüksek seviyeye geçen hafta yüzde 2’lik bir farkla yaklaşmıştı.
New York'taki National Menkul Kıymetler'den baş piyasa stratejisti Art Hogan, "Piyasalar, ekonomik teşvik paketinin çıkmaza girmesinden ve seçimlerden sonra ek teşvik gelmemesi durumunda dördüncü çeyrekte gelir seviyesinin düşeceğine ilişkin kaygılardan aldığı sinyallere göre hareket ettiği için iniş-çıkışlar yaşandı" dedi.
Öte yandan piyasalar, Amerikan şirketlerinin üçüncü çeyrekteki karnesine odaklanıyor. Mali piyasa veri ve altyapı sağlayıcısı Refinitiv IBES firmasına göre 1 Temmuz'da açıklanan ve Amerikan firmalarının üçüncü çeyrekteki gelirinin yüzde 25 oranında düşeceğine ilişkin tahminlerde iyileşme olması bekleniyor. Buna göre Amerikan şirketlerin üçüncü çeyrekte yüzde 25 değil, yüzde 18,9 oranında kayba uğrayacak.
Öte yandan Standard & Poors endeksinde işlem gören tüm sektörlerin kayba uğradığı görüldü. Enerji firmalarının hisseleri yüzde 2 buçuk oranında değer kaybederken petrole olan taleple ilgili kaygılar, petrol fiyatının yüzde 3 oranında gerilemesine yol açtı.
İlaç firması Vertex'in bir protein eksikliği bozukluğu tedavisi için yürüttüğü denemeleri sonlandırdığını açıklaması, firmanın hisselerinin yüzde 16,2 oranında değer kaybetmesiyle sonuçlandı.