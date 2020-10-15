Avrupa’daki Yeni Corona Önlemleri Borsaları Endişelendirdi

Avrupa'da borsalar, İngiltere ve Fransa’da Corona virüsü salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için getirilen yeni önlemler ve Brexit ticaret müzakerelerinin girdiği çıkmaz nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Ancak uzmanlar, piyasalarda son üç haftadır yaşanan en büyük gerilemeyi temel bir yön değişimi olarak değil, bir duraksama olarak görüyor. Mali hizmetler firması TD Securities'in Avrupa döviz stratejisi sorumlusu Ned Rumpeltin, "Amerika'daki başkanlık seçimleri yaklaşırken bu gibi hareketlenmelere gereğinden fazla anlam yükleme konusunda dikkatli olmalıyız. Şu anda genel olarak riskten uzak durma hissi hakim. Genel eğilimler ve izlenen yöne ilişkin olarak bugün bir değişim yaşandığını gözlemlemiyorum" şeklinde konuştu.

Uzakdoğu'daki düşüş eğilimini izleyen Avrupa'nın önde gelen tüm borsaları, yüzde 2 ya da daha yüksek oranda değer kaybetti. Wall Street de Salı gününü düşüşle kapamıştı.

Uzmanlara göre Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının Avrupa çapında artması sonrasında alınan yeni sıkı önlemler ve iki ayrı firmanın yürüttüğü Corona aşısı çalışmalarında yaşanan sorunlar nedeniyle aşının yakın zamanda piyasaya çıkacağına ilişkin sinyallerin kesilmesi, borsalara olumsuz yansıdı.