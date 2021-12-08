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Avrupa'daki yetkili sağlık kuruluşlarından çapraz aşı tavsiyesi

08.12.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB bünyesindeki sağlık kuruluşları EMA ve ECDC, hatırlatma dozunda temel aşıdan farklı bir aşının kullanılabileceğini, bunun aşı kampanyalarında esneklik sağlayacağını bildirdi.

Avrupa'daki yetkili sağlık kuruluşlarından çapraz aşı tavsiyesi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle farklı çapraz aşı yapılabileceğini bildirdi. Her iki kurumdan yapılan açıklamada, çapraz aşı sayesinde Avrupa Birliği (AB) dahilindeki aşı programlarında daha fazla esneklik sağlanabileceği belirtildi.

Araştırmalar AstraZeneca ve Johnson&Johnson'ın geliştirdiği vektör aşılar ile mRNA yöntemi ile üretilen Biontech ve Moderna aşılarının kombinasyonunun, tüm dozlarda aynı aşıların kullanılmasına kıyasla daha iyi antikor seviyesi ve bağışıklık oluşturan T hücrelerinin daha güçlü tepkisi vermesini sağladığını ortaya koyuyor. Bunun temel aşıların yanı sıra hatırlatma dozu için de geçerli olduğu belirtiliyor.

EMA ve EDCD'ye göre, bugüne kadar elde edilen veriler, hatırlatma dozunun daha önce yapılan aşıdan farklı bir aşı ile yapılmasının sağladığı bağışıklığın iyi hatta aynı tarz aşının vurulmasından daha iyi olduğuna işaret ediyor. Ayrıca çarpaz aşıların genellikle iyi tolere edildiği belirtiliyor.

Ancak EMA ve EDCD, ikinci doz olarak vektör aşının kullanılmasının veya aşıların iki dozunun farklı mRNA aşıları ile yapılmasına dair çalışmaların yeterli düzeyde olmadığına, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekiyor.

İki kurumun açıklamasında, herhangi bir nedenle bir aşının mevcut olmadığı durumlarda hatırlatma dozunda çapraz aşılamanın esneklik sağlayacağını vurguluyor.

EMA ve ECDC, çok sayıda Avrupa Birliği vatandaşının mümkün olduğunca hızla aşılanabilmesi için ulusal aşı kampanyalarına destek vermek üzere bu çapraz aşı tavsiyesinde bulunduğunu ifade etti. AB bünyesindeki iki sağlık kuruluşu da AB vatandaşlarına aşılarını tamamlama ve hatırlatma dozu tavsiyesine uyma çağrısında bulundu.

Reuters/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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