Avrupa’dan ABD’ye Bebek Maması

Amerika’da son dönemde yaşanan bebek maması sıkıntısını azaltmak için Avrupa’dan yüklenen bebek mamasını taşıyan ilk uçak Indianapolis’e ulaştı.

Askeri bir kargo uçağı Pazar günü Indianapolis’e indi.

17 Şubat’ta bebek maması üreticisi Abbott Laboratories’in üretim hatası nedeniyle Michigan’daki fabrikasında üretimi durdurmasının ardından Amerika’da son dönemde en büyük bebek maması sıkıntısının yaşanmasına neden olmuştu.

Başkan Biden kısa sürede boşalan rafları Nestle’nin bebek mamasıyla doldurmayı planlıyor.

Biden geçen hafta da bebek maması üretimini arttırmak için Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Kanunu’nu yeniden yürürlüğe koymuştu.

Pazar günü Indianapolis’e inen uçakta 35,380 kg bebek maması bulunuyor.

Bu arada Abbott yöneticisi Robert Ford, bebek maması sıkıntısı nedeniyle özür diledi ve sorunun çözüleceğine dair söz verdi. Ford, üretimin Haziran’ın ilk ayında yeniden başlayacağını rafların yeniden dolmasının 6-8 haftayı alabileceğini kaydetti.

Konu, son günlerde Amerika’da gündemin en üst sıralarında.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Biden yönetimi rafların yeniden dolması için çeşitli seçenekleri gündemine almıştı.

Yurt dışından bebek maması getirmek de o seçeneklerden biriydi.

