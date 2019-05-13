Avrupa'dan ABD'ye İran ile gerilimi tırmandırmama uyarısı

AB, Washington'ın gerginliği tırmandırmamasını istedi.Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginlik tırmanırken, Avrupa Birliği'nden (AB) Donald Trump yönetimine uyarı geldi. Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrası konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Washington ve Tahran'a itidal çağrısında bulunarak, tansiyonun askeri olarak yükseltilmesinden kaçınılmasını istedi. Diyaloğun önemini vurgulayan Mogherini, "İran'la varılan nükleer anlaşmayı ve anlaşmanın uygulanmasını tamamen destekliyoruz" diye konuştu.

Mogherini'nin uyarısı, ABD'nin Tahran'a karşı Basra Körfezi'nde askeri varlığını artırma kararı aldığı bir dönemde geldi. ABD, bölgeye savaş gemisi, amfibi hücum gemisi ve Patriot füze savunma sistemi gönderdiğini duyurmuştu.

Brüksel'de İran mesaisi

İran'ın Batılı ülkeler ile varılan nükleer anlaşmadan kısmen çekilme kararı almasının ardından Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın Dışişleri Bakanları ilk kez Brüksel'de bir araya geldi. Nükleer anlaşmanın mimarları arasında yer alan üç ülkenin dışişleri bakanları, Brüksel'e sürpriz bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de bir araya geldi.