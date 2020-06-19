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Avrupa’dan ABD’ye ‘’İran’a BM Ambargosu’’ Desteği Yok

19.06.2020 23:43 | Son Güncelleme

ABD’nin İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uzatma planlarına İngiltere, Fransa ve Almanya’dan tepki geldi. Üç Avrupa ülkesi, ABD’yi bu konuda desteklemeyeceklerini ancak Tahran’la 2015 nükleer anlaşmasında süre gelen ihlallerle ilgili görüşmelerde bulunmak istediklerini açıkladı

Avrupa’dan ABD’ye ‘’İran’a BM Ambargosu’’ Desteği Yok

ABD’nin İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uzatma planlarına İngiltere, Fransa ve Almanya’dan tepki geldi. Üç Avrupa ülkesi, ABD’yi bu konuda desteklemeyeceklerini ancak Tahran’la 2015 nükleer anlaşmasında süre gelen ihlallerle ilgili görüşmelerde bulunmak istediklerini açıkladı.

İran’la Batı ülkeleri arasında imzalanan anlaşmaya göre, Tahran’ın nükleer programıyla ilgili belirlenen sınırlara uyması durumunda, BM’nin silah ambargosunun Ekim ayında kaldırılması öngörülüyordu. Taraf olduğu nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilen ABD ise ambargoyu uzatmak istiyor.

Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ambargoyu uzatmaması halinde Washington, nükleer anlaşmada ana hatları çizilen bir süreci kullanarak, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulama tehdidinde bulunuyor. Böyle bir hamleninse nükleer anlaşmanın tamamen ortadan kalkması anlamına geleceği belirtiliyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ise bugün yaptıkları ortak açıklamada, tek taraflı böyle bir girişimin BM Güvenlik Konseyi’nde ters sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Berlin’de İran konusunu görüşen bakanlar, ‘’İran nükleer anlaşmasını korumak için hali hazırda gösterdiğimiz çabalara uygun olmayacağından böyle bir kararı desteklemeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden diplomatlar bir uzlaşma sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor ancak ABD dışında, anlaşmanın tarafı olan Rusya ve Çin’i de memnun edecek bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

Çin ve Rusya ile işbirliği halinde çalıştıklarını da belirttikleri açıklamada bakanlar, ‘’BM’nin konvansiyonel silah ambargosunun kaldırılmasının bölgesel güvenlik ve istikrar için büyük sonuçları olacağına inanıyoruz’’ dediler.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise gazetecilere bugün yaptığı açıklamada, olası bir uzlaşmayla ilgili konuşmayı reddetti ve ‘’Kimse İran’ın 2015’ten bu yanaki tutumunun silah ambargosunun kaldırılmasına değer olduğunu öne süremez’’ dedi.

Avrupalı üç bakan ayıca İran ile nükleer anlaşma ihlallerini tartışmak ve anlaşma çerçevesinde farklılıkların çözümü için geçen Ocak ayında başlattıkları mekanizmayı değerlendirmek üzere bakanlar düzeyinde bir toplantı düzenlemeyi umduklarını belirtti. Açıklamada, ‘’Nükleer anlaşmaya bağlılığımızı sürdürüyoruz. İran’ı anlaşmaya uymayan adımlarını geri almaya ve gecikmeden anlaşmaya riayet etmeye çağırıyoruz’’ denildi.

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