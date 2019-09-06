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Avrupa'dan elektrikli araç bataryası için ikinci konsorsiyum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

Otomobiller için batarya hücrelerinin üretimi ve geri dönüşümü amacıyla Avrupa'da oluşturulacak ikinci konsorsiyum için gerekli ön anlaşmalar önümüzdeki 3 ay içinde yapılacak

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Avrupa'da elektrikli araç bataryası üretimi konusunda ikinci bir konsorsiyumun oluşturulmasına yönelik gerekli ön anlaşmaların bu sonbaharda yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa'da ikinci bir elektrikli araç bataryası konsorsiyumu oluşturulması konusunun görüşüldüğü bildirildi. Açıklamada, konsorsiyum için gerekli ön anlaşmaların bu sonbaharda yapılmasının beklendiği belirtildi.

Söz konusu konsorsiyumda Alman şirketlerinin önemli rol oynayacağına işaret edilirken konsorsiyuma katılacak firmalar hakkında ise bilgi verilmedi.

Öte yandan, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Almanya'nın otomobiller için batarya hücrelerinin üretimi ve geri dönüşümü için ikinci bir konsorsiyum kurma konusunda ilke olarak sekiz Avrupa ülkesi ile anlaştığını yazdı.

Gazeteye göre, Almanya’nın önde gelen şirketleri BASF, BMW, BMZ Group ve Varta, girişimciler arasında yer alıyor.

Nisan ayında Fransız otomobil üreticisi PSA Grubu’nun Alman yan kuruluşu Opel ve Fransız batarya üreticisi Saft'ın dahil olduğu bir konsorsiyum Avrupa'daki ilk ortak batarya hücresi üretimine yönelik girişimi başlatmıştı.

Mayıs ayında ise Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, elektrikli arabaların batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimine yönelik ortak projenin detaylarını Paris’te kamuoyuna duyurmuştu. Buna göre, Avrupa'da elektrikli arabalara yönelik batarya hücrelerinin üretimi için Fransa ve Almanya ortak hareket edecek ve 5-6 milyar avroluk yatırım yapacak.

Çin’den gelen batarya rekabeti Avrupalı liderler tarafından yakından takip edilirken, Almanya’da geri dönüşümden madenlerin işlenmesine kadar büyük ölçekli batarya hücrelerinin üretimi uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu.

Altmaier, daha önce yaptığı açıklamada, batarya üretimi konusunda projelere ilginin çok büyük olduğunu belirterek, Avrupa'nın büyük otomobil şirketleri dahil 35 şirketin projede yer almak için söz verdiklerini kaydetti. Altmaier, üretilecek bataryaların “Made in Europe” damgasıyla ihraç edileceğine de işaret etmişti.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryalarının dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

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almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Avrupa batarya üretimi konsorsiyum

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